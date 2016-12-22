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GM, Land Rover и Ford повысят цены на автомобили в России
Бизнес, 16:50
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GM, Land Rover и Ford повысят цены на автомобили в России
Автопроизводители GM, Land Rover, Ford и Mazda поднимут цены в начале сентября из-за ослабления рубля. Массовые бренды, которые собираются в России, пока сдерживают рост цен на свои модели
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

С сентября из-за ослабления рубля подорожают автомобили марок GM, Land Rover и Ford, сообщил РБК представитель автодилерского холдинга «Авилон». Автомобили Ford подорожают в пределах 1%, рассказал РБК директор дилерского центра «Форд Авилон» Михаил Жмаков. Источник РБК в крупном дилерском холдинге уточнил, что рост составит 1–2% на все модели. Представитель Ford Sollers подтвердил повышение цен с 3 сентября.

Цены на автомобили автопроизводителей GM (Cadillac и Chevrolet) и Land Rover (Range Rover, Range Rover Sport, F-Рace) вырастут до 5%. Кроме того, по данным источника РБК у одного из крупных дилеров, модели Mazda подорожают на 1%.

Представитель GM подтвердил повышение цен с сентября. Представители Land Rover и Mazda пока не ответили на запрос РБК.

Основные массовые бренды — Lada, Kia, Renault, Mitsubishi пока не собираются повышать цены на свои машины. Об этом РБК сообщили представители автопроизводителей. Ранее вице-президент Renault Group и руководитель региона Евразии Николя Мор в разговоре с РБК отмечал, что для принятия решения о ценах необходимо понять, на каком уровне стабилизируется рубль. «Мы намерены весьма избирательно подходить к вопросу повышения цены, и если мы пойдем на это, то это будет минимальный рост. Сейчас рынок растет, нам не хотелось бы сбить этот тренд», — сказал он. Представитель Nissan не исключил повышения цен в сентябре из-за роста курса валют, но конкретных сроков и размера индексации не назвал.

«Автомобили, которые импортируются из-за рубежа, очень чувствительны к изменению курса рубля. Массовые бренды преимущественно собираются в России, и у них больше возможностей сдерживать рост цен», — поясняет аналитик инвесткомпании «Атон» Михаил Ганелин.

По данным аналитического агентства «Автостат», за шесть месяцев этого года новые легковые автомобили в России в среднем подорожали на 7,4%. При этом наиболее резкий подъем цен произошел в феврале (на 4,5%). После индексации утилизационного сбора сразу несколько автопроизводителей снова подняли свои цены. Концерн Mercedes, который уже повышал цены в январе—феврале в среднем на 5%, с 1 июля опять индексировал их на 3–5%, а его конкурент BMW — на 1%.

По итогам семи месяцев, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли до 992,7 тыс.​ машин (на 17%). Значительное замедление авторынка произошло в июне—июле, когда продажи выросли на 10,8 и 10,6% соответственно.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: автопроизводители , Ford , GM , Land Rover
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