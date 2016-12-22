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Авиабилеты за границу со среды подорожают из-за падения курса рубля
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Авиабилеты за границу со среды подорожают из-за падения курса рубля
Бизнес, 17:42
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Авиабилеты за границу со среды подорожают из-за падения курса рубля
Авиабилеты из России за границу подорожают в ночь на среду на 6–8% из-за падения курса рубля. Билетное агентство Biletix отмечает, что многие пассажиры уже подготовились: продажи по международным направлениям выросли на 30%
Фото: Андрей Любимов / РБК

Билеты на международные авиарейсы со среды подорожают из-за резкого падения курса рубля относительно доллара и евро, говорится в сообщении билетного агентства Biletix, имеющегося в распоряжении РБК.

Изменения курса рубля напрямую влияют на стоимость билетов на международные рейсы российских авиакомпаний, а также на рейсы иностранных авиакомпаний, поскольку все расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), поясняет агентство. При этом в России курс IATA привязан к официальному курсу Центробанка и изменяется еженедельно с округлением в 50 коп. в большую сторону в полночь со вторника на среду.

На прошлой неделе внутренний курс IATA для доллара был установлен на отметке 63,5 руб., для евро — 73,5 руб. Однако, учитывая то, что Центробанк установил на 14 августа 2018 года официальный курс доллара 68,22 руб., а евро — 77,65 руб., то курс IATA для доллара со среды составит 68,5 руб. (плюс 7,8% к курсу прошлой недели), а для евро — 78 руб. (плюс 6,1%). В результате и билеты подорожают на те же 6–7,8%.

«На каждые €100 стоимости билета путешественникам придется заплатить дополнительные 450 руб. Эта разница будет особенно чувствительна для дорогих билетов», — сообщили РБК в сервисе путешествий Tutu.ru.

«Если вы планируете поездку за границу, то лучше приобрести авиабилеты за рубеж сегодня или завтра — это позволит сэкономить», — пояснил руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.

Однако, по его словам, сэкономить на турах и гостиницах, используя особенность рынка воздушных перевозок, путешественникам не удастся, так как их стоимость зафиксирована в валюте и изменение курса меняет рублевый эквивалент немедленно, а не после установки нового курса IATA.

Как именно новое повышение цен на билеты скажется на спросе на них в сервисе Tutu.ru, предсказать не берутся.

«Российские туристы уже отреагировали на падение курса», — сообщает Biletix. На 8–12 августа объем продаж авиабилетов по международным направлениям вырос на 31% по сравнению со средним посуточным объемом продаж в период с 1 по 7 августа. При этом по внутрироссийским направлениям «никаких скачков не наблюдается», отмечается в сообщении.

Впрочем, представитель другого билетного агрегатора Aviasales заявила РБК, что, по опыту прошлых валютных колебаний, линейной зависимости между ростом курса валют и ценой на билет нет, потому что на стоимость влияет множество других факторов. Например, спрос на конкретное направление, загруженность самолета, акции и распродажи от авиакомпаний, открытие новых рейсов и расписания на новый сезон и т.д. Но она признает, что билеты «точно подорожают» и в первую очередь это коснется международных рейсов.

«Авиационный бизнес чувствителен к колебаниям валютного курса», — говорит президент пассажирского подразделения Utair Павел Пермяков. По его словам, от курса зависят более 50% затрат авиакомпании, в том числе основные платежи по лизингу, авиационному топливу и затраты на запчасти. «Увеличение затрат при избытке емкостей на рынке приведет к росту цен. А рост цен, в свою очередь, вызовет замедление темпов роста и сокращение рынка», — предупреждает Пермяков. ​​В «Аэрофлоте» пока не ответили на запрос РБК. Представитель S7 сказала, что компания не планирует повышать номинальные тарифы на авиабилеты в евро. «При этом стоимость в рублях может меняться автоматически при пересчете курса IATA», — сказала она.

Авторы: Василий Маринин, Евгений Калюков.
Теги: курсы валют , авиабилеты
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