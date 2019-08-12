Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах

Данные налоговой службы опровергают результаты опубликованного в понедельник исследования «Ромира» о снижении суммы среднего чека до минимума за год

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб., это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне, говорится в ответе ФНС на запрос РБК. Данные налоговой службы опровергают результаты опубликованного в понедельник исследования «Ромира» о снижении суммы среднего чека в июле.

Самый большой рост среднего чека в рознице ФНС зафиксировала в Южном федеральном округе — на 2,7% (413,97 руб. в июле против 403,27 руб. в июне).

В Северо-Западном федеральном округе средний чек в магазине составил 464,9 руб. (рост на 2,1%), в Приволжье — 338,06 руб. (+1,9%), в Центральном федеральном округе — 475,65 руб. (+1,7%). В Сибири и на Урале суммы среднего чека снизились на 0,4 и 2,1%, 404,58 руб. и 391,71 руб. соответственно.

Самый высокий средний чек сохраняется на Дальнем Востоке — 543,65 руб. (рост на 0,9%).

Средний чек по всем видам деятельности в России, по данным ФНС, вырос на 6,82%, до 690,77 руб.

С 2016 года в России применяются онлайн-кассы, которые моментально передают информацию о покупках в налоговые органы, соответственно, анализируются реальные сведения о покупках на территории России, а не выборочные данные, уточнили в ФНС.