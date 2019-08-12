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Налоговая сообщила о росте среднего чека россиян в магазинах
Данные налоговой службы опровергают результаты опубликованного в понедельник исследования «Ромира» о снижении суммы среднего чека до минимума за год
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб., это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне, говорится в ответе ФНС на запрос РБК. Данные налоговой службы опровергают результаты опубликованного в понедельник исследования «Ромира» о снижении суммы среднего чека в июле.

Самый большой рост среднего чека в рознице ФНС зафиксировала в Южном федеральном округе — на 2,7% (413,97 руб. в июле против 403,27 руб. в июне).
В Северо-Западном федеральном округе средний чек в магазине составил 464,9 руб. (рост на 2,1%), в Приволжье — 338,06 руб. (+1,9%), в Центральном федеральном округе — 475,65 руб. (+1,7%). В Сибири и на Урале суммы среднего чека снизились на 0,4 и 2,1%, 404,58 руб. и 391,71 руб. соответственно.

Самый высокий средний чек сохраняется на Дальнем Востоке — 543,65 руб. (рост на 0,9%).

Средний чек по всем видам деятельности в России, по данным ФНС, вырос на 6,82%, до 690,77 руб.

С 2016 года в России применяются онлайн-кассы, которые моментально передают информацию о покупках в налоговые органы, соответственно, анализируются реальные сведения о покупках на территории России, а не выборочные данные, уточнили в ФНС.

Исследовательский холдинг «Ромир» ранее подсчитал, что в июле средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 10 руб. по сравнению с июнем и составил 546 руб. Это значение также стало минимальным за год: последний раз ниже этого значения показатель опускался в августе 2018 года (537 руб.).

Единственным российским регионом, где средний чек за один поход в магазин в июле вырос по сравнению с предыдущим месяцем, стал, по данным аналитиков компании, Дальний Восток (650 руб. плюс 3,5% к июню).

Президент «Ромира» Андрей Милехин связал сокращение среднего чека с сезоном: летом овощи и фрукты стоят дешевле, а некоторые россияне собирают собственный урожай с приусадебных и дачных участков, отметил он.

Эксперты «Ромира» также зафиксировали, что россияне стали меньше денег тратить в супермаркетах и гипермаркетах (снижение размера среднего чека на 2,3 и 5,9%) и больше стали покупать в дискаунтерах и магазинах традиционной торговли (средний чек вырос на 1,4 и на 5,7% соответственно).

Автор: Наталья Демченко
Теги: средний чек, Михаил Мишустин, ФНС
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