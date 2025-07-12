В Азербайджан с визитом прибыл президент Сирии

Аш-Шараа впервые прибыл в Азербайджан с рабочим визитом в качестве президента Сирии. С Алиевым первый раз он встречался в Анталье в апреле, а в мае принял делегацию Азербайджана

Ахмед аш-Шараа (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа направляется в Азербайджан с официальным визитом, сообщает сирийское госагентство SANA. Азербайджанское издание Minval пишет, что сирийский лидер прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Report сообщает, что аш-Шараа прибыл в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева вблизи Баку. Сирийского лидера встречают заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы азербайджанского МИДа Фариз Рзаев и другие чиновники, также в аэропорту выстроился почетный караул и развешаны флаги обеих стран, пишет издание.

Ахмед аш-Шараа (также известен под именем Абу Мухаммад Аль-Джулани) — был лидером группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), возглавлявшей движение повстанцев в декабре 2024 года, которое привело к свержению режима Башара Асада. В январе аш-Шараа официально стал президентом Сирии на переходный период. Это его первый официальный визит в Азербайджан в этом качестве.

В мае президент Сирии принимал азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, региональные события и экономические вопросы.

До этого Middle East Eye со ссылкой на источники писало, что в ходе первой двусторонней встречи на полях дипломатического форума в Анталье 11–13 апреля 2025 года Алиев и аш-Шараа обсудили возможное участие Азербайджана в восстановлении энергетического сектора Сирии. По данным издания, Дамаск заинтересован в участии государственной нефтекомпании Азербайджана SOCAR в восстановлении нефтегазового сектора страны и в привлечении компании к разработке нефтяных и газовых месторождений на северо-востоке Сирии.

На прошлой неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Азербайджане заявил, что последний выразил готовность «оказать любую поддержку Сирии в вопросах природного газа».

На фоне обострения отношений с Россией в конце июня Алиев провел ряд встреч с иностранными лидерами: 2 июля он встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, 4 июля — с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Эрдоганом, а также с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Ухудшение отношений между Москвой и Баку произошло после рейда в Екатеринбурге 27 июня, в ходе которого были задержаны десятки выходцев из Азербайджана по подозрению в причастности к убийствам, совершенным в 2001–2011 годах. Во время следственных мероприятий двое подозреваемых скончались.

В российском СК сообщили, что один из них умер от сердечной недостаточности. Баку утверждает, что они скончались от посттравматического шока, развившегося на фоне множественных травм.

После этого суд в Баку арестовал двух журналистов издания Sputnik. 1 июля Азербайджан объявил о задержании ОПГ из россиян по обвинению в транзите наркотиков. На видео было видно, что задержанные россияне сильно избиты. В тот же день задержали главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, после допроса его отпустили.