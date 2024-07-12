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Economist рассказал о новом «оружии» ЕС в торговой войне с Китаем

ЕК ввела временные пошлины на китайские электромобили, Китай в ответ начал антидемпинговое расследование против европейских поставок свинины. Если конфликт усугубится, ЕС может ограничить доступ китайских компаний к госзакупкам
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Евросоюз в торговой войне с Китаем может задействовать «новое оружие», пишет The Economist.

Одно из них — применение механизма международных закупок. ЕС уже ориентируется на него при расследовании условий госзакупок медицинского оборудования в Китае. Цель расследования, начатого в апреле, — выяснить, насколько страна отдает предпочтение собственным компаниям в тендерах на медоборудование. Брюссель считает, что Пекин использует дискриминационные методы, из-за чего европейские компании не могут получать в Китае государственные контракты, отмечала Euronews.

Если выяснится, что Китай использует нечестные методы и европейские компании не допустят до госзакупок, ЕС может принять ответные меры и ограничить доступ китайских компаний к государственным тендерам в Европе, передает Economist.

ЕК ввела временные пошлины на импорт электромобилей из Китая
Политика
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

В ЕС при этом подчеркивают, что политика блока соответствует требованиям Всемирной торговой организации.

Торговая война ЕС и Китая обострилась, после того как в начале июля Еврокомиссия ввела предварительные временные пошлины на китайские электрические автомобили. Они составляют от 17,4 до 38,1%. В ЕК считаю, что производители этой продукции выигрывают от «несправедливого» субсидирования, что создает угрозу для производства таких электромобилей в ЕС.

Китай заявляет, что субсидированного перепроизводства в стране нет. В ответ на пошлины страна отреагировала антидемпинговым расследованием против европейских поставок свинины — крупной статьи китайского импорта из Европы. Введение пошлин не одобрил ряд стран ЕС из-за опасений обострения конфликта, среди них — Германия, Венгрия, Норвегия и Швеция, писал Reuters.
 

Теги
Евросоюз Китай торговая война пошлины электромобили
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