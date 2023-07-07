Дилеры приготовились к росту цен на машины из-за ослабления рубля

Из-за резкого ослабления рубля автомобили — в основном китайского производства, а также ввезенные по параллельному импорту — могут подорожать этим летом до 10%, считают дилеры и эксперты

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Новые легковые автомобили подорожают за лето и осень в среднем на 5–10% из-за продолжающегося с июня ослабления российской валюты и, как следствие, удорожания импортных запчастей и автомобилей, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных дилеров и экспертов.

За июнь рубль ослаб к доллару на 10,5% (на 8,54 руб.), к евро — на 13% (на 11,3 руб.), к юаню — на 8,4% (на 95 коп.). 6 июля доллар превысил отметку 93 руб., евро — 102 руб. (впервые с 28 марта 2022 года), юань торговался около отметки 13 руб.

По словам гендиректора «Автодома» Андрея Ольховского, сейчас почти все китайские компании занимаются расчетами для обновления цен на машины. «Я думаю, что рост курса доллара/евро/юаня будет заложен в цены в течение двух месяцев. Китайские компании более жестко подходят к этому вопросу, чем европейские. По моим ощущениям, рост цен будет находиться в диапазоне 8–12%», — заявил топ-менеджер. Первая реакция рынка будет негативной, но практика последних двух лет показала, что за один-два месяца происходит адаптация к новым ценам и новой реальности, добавил он.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Ренат Тюктеев уточнил «Ведомостям», что динамика роста цен по официальным поставкам сохранялась в первом полугодии на уровне 2–3% в месяц, однако он также ожидает, что до конца года стоимость новых машин вырастет еще сильнее. При условии, что основной «вкладчик в цену» — юань — останется стабильным, рост не будет резким и составит около 2% в месяц. Но если движение рубля вниз не остановится, цены будут пересмотрены вверх на 3–5% уже в июле, считает Тюктеев.

Курсовые колебания способны повлечь за собой повышение цен, но обычно производители не делают это резко, отметил директор компании «Рольф Дмитровка и Якиманка» Александр Истомин. Если текущие значения зафиксируются, повышения цен не избежать, но предсказать, насколько это повредит продажам, сложно, констатировал он. «За последние три года мы наблюдаем спрос, который превышает предложение, и до сих пор повышение цен не влияло на продажи», — указал Истомин.

Вице-президент ассоциации «Российские автодилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что рост цен есть и продолжится, однако из-за конкуренции между китайскими брендами на российском рынке может быть скачкообразным. По его словам, из-за конкуренции производители вводят разнообразные скидки, которые суммарно достигают 20% от цены автомобиля. «Сначала будут сокращаться эти акционные предложения. Дальше нужно смотреть, как рубль будет себя вести. Если к концу года он не укрепится и объем предложения на рынке не вырастет, то можно ожидать увеличения конечных цен как раз на эти 20% без фактической индексации РРЦ», — полагает эксперт.

В то же время исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов считает, что валютные колебания вряд ли отразятся на стоимости машин по итогам июня и первого полугодия. Однако, по его словам, изменения в ценниках потребители могут уже в июле увидеть на машинах, ввезенных по параллельному импорту. Они подорожают, по прогнозам эксперта, примерно на 10%.

В минувших январе—мае в Россию было завезено 171,5 тыс. новых легковых автомобилей и 178,5 тыс. с пробегом, следует из данных «Автостата» и системы электронных ПТС. Это соответственно в 2,7 и три раза больше, чем в тот же период прошлого года. Доля параллельного импорта в минувшем мае составила 16% от всех проданных легковых машин, тогда как годом ранее — 10%.

Официальные импортеры отразят курсовые разницы в августе или сентябре и, скорее всего, в меньшем объеме, чтобы не потерять клиента, считает Удалов. По его оценкам, официально ввозимые машины из КНР станут дороже для конечного покупателя на 5–7%. В последнюю очередь рост доллара и евро отразится на отечественной Lada, добавляет он.

АвтоВАЗ в этом году уже дважды повышал цены, с марта и с мая. Последняя прибавка была 2–3% от РРЦ, или 14–39 тыс. руб. в абсолютном выражении. Представитель компании сообщил «Ведомостям», что новой индексации «в планах сейчас нет».

Резкое укрепление иностранных валют к рублю началось утром в понедельник, 26 июня: доллар подскочил с 84,7 (закрытие пятницы, 23 июня) до 87,23 руб., евро — с 92,34 до 95,28 руб. Тогда участники рынка отыгрывали события вокруг мятежа ЧВК «Вагнер». В то же время уже в районе 11:00 российская валюта полностью отыграла утренние потери понедельника и доллар опустился до 84,69 руб. (даже ниже закрытия пятницы, 23 июня). Однако уже со вторника, 27 июня, его рост возобновился. По итогам девяти последних торговых сессий доллар и евро выросли к рублю более чем на 7 руб. в абсолютном выражении.

Накануне курс российской валюты к доллару впервые с марта прошлого года превысил 92 руб., к евро — 100 руб. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говоря об ослаблении рубля, призывала не строить теории заговора из-за этого. «Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета, или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — отмечала она.

Глава ЦБ также подчеркнула, что регулятор не таргетирует курс рубля: «Для нас любой курс приемлем. Мы его учитываем при денежно-кредитной политике. ЦБ готов и может вмешиваться с интервенциями только тогда, когда видит риски для финстабильности. Сейчас таких рисков не наблюдается».