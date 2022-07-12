Минфин оценит необоснованные расходы госкомпаний

К таким тратам в ведомстве могут отнести аренду дополнительных помещений и люксовых автомобилей. Разработанные Минфином рекомендации уже одобрила профильная рабочая группа при правительственной комиссии

Вид на здание Министерства финансов РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Минфин проведет оценку необоснованных расходов госкомпаний, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Министерство разработало специальные методические рекомендации и подготовило мониторинг их исполнения. Рекомендации одобрила рабочая группа по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов при правительственной комиссии, отметили в министерстве.

Там указали, что к необоснованным расходам могут отнести «траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее». «Документ устанавливает порядок сокращения таких расходов для их оптимизации», — добавили в пресс-службе.

В марте правительство анонсировало оптимизацию и перераспределение расходов федерального бюджета. В Минфине указали, что некоторые траты в условиях санкций представляются невозможными или нецелесообразными. В ведомстве подали предложения о перераспределении расходов на 485,9 млрд руб.

В начале июля министерство предложило уменьшить бюджетные расходы на госпрограммы и непрограммные направления на 1,6 трлн руб. в следующие три года. Больше всего сократятся расходы на госпрограммы «Развитие транспортной системы», «Научно-технологическое развитие» и «Обеспечение обороноспособности страны», при этом общая стоимость последней в 2023 году все равно увеличится на 27 млрд руб. благодаря индексации выплат военным и не планировавшимся ранее закупкам.