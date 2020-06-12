Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Российские космонавты с МКС поздравили соотечественников с Днем России Общество, 07:50 Врач сообщила об опасности холодных рук и ног Общество, 07:27 Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников Политика, 07:00 СМИ узнали о планах властей повысить налоги для богатых граждан Британии Экономика, 06:42 В США сообщили о продолжении вывода военных из Ирака Политика, 06:36 Французский журналист предрек США участь СССР Политика, 06:13 Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России Общество, 05:42 В Омской области с 15 июня отменят режим самоизоляции Общество, 05:24 Власти подготовили новые санитарные требования к магазинам и рынкам Общество, 05:22 В Совфеде объяснили отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому Политика, 04:32 Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России Общество, 04:15 КНДР заявила о достижении «точки отчаяния» в годовщину саммита с Трампом Политика, 03:54 СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp Технологии и медиа, 03:45 Байден пригрозил Трампу военным переворотом Политика, 03:05
Экономика ,  
0 

СМИ узнали о планах властей повысить налоги для богатых граждан Британии

Фото: Han Yan / Global Look
Фото: Han Yan / Global Look

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность повышения налогов для богатейших граждан королевства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников из банковского сектора страны.

По их данным, ведомство также рассматривает возможность привлечения состоятельных британцев к выделению средств на предоставляемые государством пакеты помощи в связи с коронавирусом. Подобными действиями, по словам одного из собеседников агентства, Минфин намерен пополнить истощенную государственную казну.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter