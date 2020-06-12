СМИ узнали о планах властей повысить налоги для богатых граждан Британии

Фото: Han Yan / Global Look

Министерство финансов Великобритании обсуждает с крупнейшими частными банками и компаниями по управлению активами возможность повышения налогов для богатейших граждан королевства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников из банковского сектора страны.

По их данным, ведомство также рассматривает возможность привлечения состоятельных британцев к выделению средств на предоставляемые государством пакеты помощи в связи с коронавирусом. Подобными действиями, по словам одного из собеседников агентства, Минфин намерен пополнить истощенную государственную казну.

Материал дополняется.