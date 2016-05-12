Цена нефти WTI впервые за полгода превысила $47

Стоимость нефти марки WTI в четверг превысила отметку $47 за баррель. В последний раз выше этой отметки нефть WTI торговалась 4 ноября 2015 года

Фото: Valery Lukyanov/Russian Look

Стоимость барреля нефти марки WTI на бирже в Нью-Йорке в четверг, 12 мая, превысила отметку $47, свидетельствуют данные торгов. На пике стоимость WTI достигала $47,02 за баррель.

На открытии торгов цена техасской нефти составляла $46,23. В ходе торгов в четверг она опускалась до $46,09.

В последний раз нефть WTI стоила выше $47 4 ноября 2015 года. В тот день на открытии торгов ее стоимость составляла $47,85, однако к закрытию она опустилась до $46,52.

В четверг выросла стоимость и североморской нефти марки Brent. Впервые с 29 апреля цена на Brent поднялась выше отметки в $48 за баррель.

Рост нефтяных котировок произошел на фоне опубликованных в среду сообщений о сокращении запасов нефти в США, считают эксперты. «Неожиданное сокращение запасов, произошедшее вопреки снижению загрузки нефтеперерабатывающих мощностей, может послужить хорошим знаком для оптимистично настроенных инвесторов, ожидающих более существенного сокращения запасов в будущем», — считают аналитики Sberbank CIB Дмитрий Коломыцын и Искандер Луцко.

В то же время они отметили, что стоит дождаться подтверждения нисходящего тренда в запасах нефти. По их словам, в данных по запасам на следующей неделе, скорее всего, будут отражены последствия лесных пожаров в Канаде. «Также, возможно, они укажут на то, что сокращение запасов неделей ранее стало результатом технического пересмотра», — не исключили аналитики.

Кроме того, ранее в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный доклад, в котором заявило, что мировой рынок нефти со все большей очевидностью движется к балансу спроса и предложения.