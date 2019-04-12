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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров
Одна из компаний, занимающихся такими поставками, называется ООО «Танкверт». В Россельхознадзоре считают, что это не случайность — главу службы зовут Сергей Данкверт
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Россельхознадзор выявил 28 белорусских компаний, которые занимались серыми поставками животноводческой продукции. По документам товары отправляли транзитом в Казахстан и Киргизию, однако по факту они оставались в России, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Специалисты службы проанализировали транзитные поставки из Белоруссии через Россию в Казахстан и Киргизию. Внимание привлекла скорость — компании успевали отвести продукцию в Алма-Ату и Бишкек за 2–5 суток и вернуть свой транспорт обратно в Белоруссию.

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Один из складов с такими товарами нашли в Санкт-Петербурге. Там обнаружили 131 т молочной продукции, которая должна была следовать в Киргизию.​

В качестве посредников-отправителей работали 28 белорусских компаний, включая ООО «Танкверт». «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», — заявили в службе.

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После того как власти Казахстана и Киргизии не подтвердили факты доставки товаров, компании-посредники прекратили внешнеэкономическую деятельность, однако некоторые из них учредили новые юрлица и стали вновь поставлять продукцию «фантомным» получателям.

Девять предприятий-производителей начали использовать серую схему поставок напрямую, без участия посредников, отметили в Россельхознадзоре. Чтобы пресечь такие поставки и незаконную деятельность транспортных компаний, Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Россельхознадзор, Белоруссия
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