Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров

Одна из компаний, занимающихся такими поставками, называется ООО «Танкверт». В Россельхознадзоре считают, что это не случайность — главу службы зовут Сергей Данкверт

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Россельхознадзор выявил 28 белорусских компаний, которые занимались серыми поставками животноводческой продукции. По документам товары отправляли транзитом в Казахстан и Киргизию, однако по факту они оставались в России, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Специалисты службы проанализировали транзитные поставки из Белоруссии через Россию в Казахстан и Киргизию. Внимание привлекла скорость — компании успевали отвести продукцию в Алма-Ату и Бишкек за 2–5 суток и вернуть свой транспорт обратно в Белоруссию.

Один из складов с такими товарами нашли в Санкт-Петербурге. Там обнаружили 131 т молочной продукции, которая должна была следовать в Киргизию.​

В качестве посредников-отправителей работали 28 белорусских компаний, включая ООО «Танкверт». «Совершенно очевидно, что учредители компании не случайно дали имя организации, созвучное с фамилией руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта», — заявили в службе.