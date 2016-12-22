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Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции
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Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции
Экономика, 19:59
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Росстат объяснил преждевременную публикацию данных об инфляции

Публикация данных об инфляции за март 2018 года раньше запланированного срока связана с техническим сбоем, сообщила пресс-служба Росстата. Ведомство меняет механизмы распространения информации, говорится в его ответе на запрос РБК.

Данные Росстата по инфляции традиционно появляются на сайте ведомства после 16:00 мск. Однако сведения за март, которые были опубликованы 6 апреля, появились в центральной базе статистических данных (ЦБСД) Росстата раньше, писал РБК. Экономисты указывали на риски такого несоответствия. Так, директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов отмечал, что от данных Росстата напрямую зависит стоимость инфляционных ОФЗ, поэтому «резкое отклонение публикуемой инфляции от ожиданий может вызывать значимые движения на рынках. «Те, кто узнает цифры раньше других, может получать незаконную прибыль», — писал он. «Есть кто-то вроде «сталкера», который ходит в эту зону и умеет вытаскивать данные оттуда. Это создает разные условия для игроков», — говорил заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов.

Как сообщили в Росстате, данные по потребительским ценам за март появились в ЦБСД «раньше регламентированного срока». «Данная ситуация была связана с техническим сбоем программного обеспечения web-версии ЦБСД, повлекшим предоставление 6 апреля 2018 года в открытый доступ информации по отдельным показателям, разрабатываемым Росстатом», — говорится в ответе пресс-службы.

В Росстате рассказали, что проводят «модернизацию механизмов распространения официальной статистической информации, что позволит внедрить ряд административных и технологических регламентов с целью недопущения в будущем подобных инцидентов». Пресс-служба ведомства также указала, что для оценки месячного роста цен зачастую используются недельные отчеты об инфляции, которые публикуются каждую среду.

«Как показывает многолетняя практика, накопленные недельные данные оценки индекса зачастую близки к официальной информации об ИПЦ (индексе потребительских цен. — РБК), разрабатываемой в ежемесячном режиме, что говорит о достаточно высоком качестве данных», — подчеркнул Росстат.

Теги: Росстат , инфляция
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