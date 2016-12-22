Экономисты указали на риски публикации данных Росстата раньше срока

Данные Росстата по инфляции доступны раньше официального опубликования — такая проблема создает неравные условия для участников финансовых рынков, указали аналитики

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В пятницу Росстат опубликовал ежемесячные данные по инфляции — соответствующий отчет на сайте ведомства традиционно появляется в 16:00 мск или позже. Однако данные по росту цен оказались доступны на сайте Росстата раньше срока, обратил внимание директор аналитического департамента «Локо-Инвест», бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. Они были опубликованы в Центральной базе статистических данных (ЦБСД) Росстата, убедился и РБК.

«Для участников долгового рынка данные по инфляции приобретают повышенную значимость. Так, ​ стоимость инфляционных ОФЗ напрямую зависит от данных Росстата (номинал этих бумаг индексируется в точности по цифрам Росстата). Поэтому резкое отклонение публикуемой инфляции от ожиданий может вызывать значимые движения на рынках. Те, кто узнает цифры раньше других, может получать незаконную прибыль», — написал Тремасов.

Скромный отскок Инфляция в марте составила 2,35% в сравнении с мартом прошлого года — в годовом выражении она ускорилась впервые с декабря, свидетельствует ЦБСД (в своем релизе Росстат указывает один знак после запятой). За месяц цены выросли на 0,3%: в частности, цены на продукты увеличились на 0,5%, на непродовольственные товары — на 0,2%, на услуги — на 0,1%. В конце июня инфляция снизится ниже 2% в годовом выражении, сказал в пятницу министр экономического развития Максим Орешкин, передал «Интерфакс».

«Если мы хотим, чтобы все играли по одним и тем же правилам, мы не должны допускать просачивания какой-то информации раньше времени. Есть кто-то вроде «сталкера», который ходит в эту зону и умеет вытаскивать данные оттуда. Это создает разные условия для игроков», — рассуждает заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. С другой стороны, в США, например, финансовые рынки развиты намного сильнее, чем в России, и издержки сбоя в регламенте там выше, говорит Бессонов. В Росстате эта проблема не обсуждалась, также сказал Бессонов, который входит в научно-методологический совет статистической службы.

Впрочем, «конкретно по инфляции вопрос не критичный», полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. «Весь рынок наиболее оперативно информацию об инфляции получает из еженедельных, а не ежемесячных публикаций Росстата. Если посмотреть на последнюю мартовскую публикацию, видно, что с 1 по 26 марта накоплено 0,3 п.п. инфляции (против 0,29 п.п. итоговых). С 27 марта по 2 апреля накоплено еще 0,1 п.п.», — объясняет он. В месячных данных по инфляции можно найти больше знаков после запятой, но это нельзя назвать значимым преимуществом, отмечает Куликов.

РБК направил запрос в Росстат и в Минэкономразвития, которому пододтчетна служба.