В Минэкономразвития оценили идею о самозапрете покупок на маркетплейсах

Минэкономразвития не проводит и не планирует экспериментов или госрегулирования вопроса о самозапрете покупок на маркетплейсах, заявил Владимир Волошин

Фото: Олег Яковлев / РБК

Идея о введении самозапрета для россиян на покупки на маркетплейсах «по-своему заслуживает внимания», однако какого-либо эксперимента и госрегулирования в этом направлении не проводится и не планируется, заявил ТАСС директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.

По его словам, сейчас в ведомстве разрабатывают законопроект «о платформенной экономике», который направлен на защиту интересов потребителей. «Следует посмотреть, как работают схожие механизмы, например проанализировать опыт и правоприменительную практику по механизму самозапрета по потребительским кредитам. И далее совместно с коллегами, с представителями отрасли, с самими маркетплейсами, с экспертным сообществом уже определяться», — уточнил Волошин.

С инициативой о самозапрете покупок на маркетплейсах выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предложил ввести функцию, позволяющую пользователям задавать денежный ежемесячный лимит, категории товаров и время действия запрета. По его словам, подобные меры помогут россиянам избежать бесконтрольных импульсивных онлайн-покупок и финансовых проблем. Соответствующее предложение Даванков направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

«РИА Новости» со ссылкой на ответ министерства сообщало , что ведомство считает возможным проведение эксперимента совместно с маркетплейсами по внедрению функции самозапрета. «Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции «самозапрета» на покупки или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», — цитировало документ агентство.

С 1 марта в России заработал механизм самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов. Накануне Минцифры сообщало, что этой возможностью воспользовались более 5 млн россиян. В правительстве также выступали с идеей ввести аналогичные ограничения на оформление сим-карт и международные звонки в рамках борьбы с мошенничеством.