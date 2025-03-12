В Минэкономразвития оценили идею о самозапрете покупок на маркетплейсах
Идея о введении самозапрета для россиян на покупки на маркетплейсах «по-своему заслуживает внимания», однако какого-либо эксперимента и госрегулирования в этом направлении не проводится и не планируется, заявил ТАСС директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин.
По его словам, сейчас в ведомстве разрабатывают законопроект «о платформенной экономике», который направлен на защиту интересов потребителей. «Следует посмотреть, как работают схожие механизмы, например проанализировать опыт и правоприменительную практику по механизму самозапрета по потребительским кредитам. И далее совместно с коллегами, с представителями отрасли, с самими маркетплейсами, с экспертным сообществом уже определяться», — уточнил Волошин.
С инициативой о самозапрете покупок на маркетплейсах выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предложил ввести функцию, позволяющую пользователям задавать денежный ежемесячный лимит, категории товаров и время действия запрета. По его словам, подобные меры помогут россиянам избежать бесконтрольных импульсивных онлайн-покупок и финансовых проблем. Соответствующее предложение Даванков направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.
«РИА Новости» со ссылкой на ответ министерства сообщало, что ведомство считает возможным проведение эксперимента совместно с маркетплейсами по внедрению функции самозапрета. «Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции «самозапрета» на покупки или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», — цитировало документ агентство.
С 1 марта в России заработал механизм самозапрета на выдачу кредитов и микрозаймов. Накануне Минцифры сообщало, что этой возможностью воспользовались более 5 млн россиян. В правительстве также выступали с идеей ввести аналогичные ограничения на оформление сим-карт и международные звонки в рамках борьбы с мошенничеством.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли
Нарышкин созвонился с главой ЦРУ
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Кремль отложил набор в «школу губернаторов»
Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов