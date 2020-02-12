Белоусов предложил россиянам «начать контролировать» нацпроекты

Такой контроль, по словам первого вице-премьера, может дать создание интерактивных карт реализации нацпроектов. Белоусов пояснил, что обратная связь снимает большую часть недовольства, связанного «с непониманием и незнанием»

Андрей Белоусов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил проработать систему вовлечения россиян в контроль над реализацией национальных проектов. Речь идет о создании интерактивных карт реализации нацпроектов наподобие действующей системы «Эталон» Минтранса.

«Любой гражданин, зная, что в его районе, в зоне шаговой доступности строится какой-то объект, может зайти [на сайт]. В данном случае речь идет о дорогах, которые ремонтируются. Он может найти на электронной карте соответствующую дорогу и ее начать контролировать: ткнуть пальцем, войти туда в интерактивном режиме, написать какие-то замечания, рассуждения и так далее. И, соответственно, Минтранс эти вещи начинает отрабатывать», — сказал Белоусов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Такая обратная связь дала «очень большой эффект», потому что «сняла практически полностью недовольство граждан состоянием этих объектов», отметил

он. «90% недовольства связано с непониманием и незнанием», — добавил Белоусов.

«Я предлагаю, чтобы кураторы нацпроектов по своим направлениям проработали возможность создания аналогичных систем в тех случаях, когда существует большое количество региональных объектов, создать такую интерактивную карту», — сказал первый вице-премьер.