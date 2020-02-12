Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
Появились фото с места самоубийства экс-начальника управления ФСИН в суде Общество, 16:10 Глава Роскомнадзора стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа» Технологии и медиа, 16:10 Этап «Формулы-1» в Китае отложили из-за коронавируса Спорт, 16:09 Центробанк допустил SPO Сбербанка Финансы, 16:02 На свалку истории: почему неэкологичная упаковка уходит в прошлое Pro, 15:54 Мишустин назвал недопустимым затягивание сроков по нацпроектам Политика, 15:53 Белоусов предложил россиянам «начать контролировать» нацпроекты Экономика, 15:45 Матвиенко оценила идею увеличить число назначаемых президентом сенаторов Политика, 15:44 Путин сообщил об объемах финансовых резервов России Экономика, 15:39 Минск предложил компаниям из России ввозить нефть для своих АЗС в стране Бизнес, 15:38 Минфин подтвердил рост расходов бюджета в результате выкупа Сбербанка Экономика, 15:36 Кремль отказался комментировать решение суда по делу «Сети» Общество, 15:33 Володин предложил Сербии создать институт защиты исторической памяти Общество, 15:25 В ООН заявили о запрете армией Хафтара полетов самолетов организации Политика, 15:22
Экономика ,  
0 

Белоусов предложил россиянам «начать контролировать» нацпроекты

Такой контроль, по словам первого вице-премьера, может дать создание интерактивных карт реализации нацпроектов. Белоусов пояснил, что обратная связь снимает большую часть недовольства, связанного «с непониманием и незнанием»
Андрей Белоусов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил проработать систему вовлечения россиян в контроль над реализацией национальных проектов. Речь идет о создании интерактивных карт реализации нацпроектов наподобие действующей системы «Эталон» Минтранса.

«Любой гражданин, зная, что в его районе, в зоне шаговой доступности строится какой-то объект, может зайти [на сайт]. В данном случае речь идет о дорогах, которые ремонтируются. Он может найти на электронной карте соответствующую дорогу и ее начать контролировать: ткнуть пальцем, войти туда в интерактивном режиме, написать какие-то замечания, рассуждения и так далее. И, соответственно, Минтранс эти вещи начинает отрабатывать», — сказал Белоусов на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин попросил Кудрина проконтролировать нацпроекты
Общество

Такая обратная связь дала «очень большой эффект», потому что «сняла практически полностью недовольство граждан состоянием этих объектов», отметил
он. «90% недовольства связано с непониманием и незнанием», — добавил Белоусов.

«Я предлагаю, чтобы кураторы нацпроектов по своим направлениям проработали возможность создания аналогичных систем в тех случаях, когда существует большое количество региональных объектов, создать такую интерактивную карту», — сказал первый вице-премьер.

Белоусов также предложил определить по каждому национальному проекту перечень общественно-значимых результатов, которые правительство сможет к концу 2020 года предъявить людям. Для рассмотрения проблемных вопросов в реализации нацпроектов первый вице-премьер предложил создать при президиуме совета отдельную «компактную» группу в 10–12 человек, которая заседала бы еженедельно.

Путин раскритиковал реализацию нацпроектов в 2019 году
Экономика

В конце 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что главным результатом реализации национальных проектов должны стать реальные перемены к лучшему в жизни россиян, однако он «не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение».

В январе 2020 года президент попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина заняться «контролем над исполнением национальных проектов».

Автор: Юлия Старостина
Теги: Андрей Белоусов, нацпроекты
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
Политика
Путин попросил Кудрина проконтролировать нацпроекты
Общество
Счетная палата указала недостатки и риски нацпроектов
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter