Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста

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Для того, чтобы Россия обогнала среднемировые темпы роста, необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал РБК.

Ежегодно прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Федеральный бюджет должен начать компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционных и налоговых вычетов, сказал президент.

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