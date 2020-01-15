Экономика , 15 янв, 12:54
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Путин назвал способ для России обогнать среднемировые темпы роста
Для того, чтобы Россия обогнала среднемировые темпы роста, необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет телеканал РБК.
Ежегодно прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Федеральный бюджет должен начать компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от инвестиционных и налоговых вычетов, сказал президент.
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