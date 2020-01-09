Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики на 0,1% в 2020 году

Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1% по сравнению с предыдущим годом и составит 2,5%. Это следует из доклада Всемирного банка, опубликованного на сайте организации.

Ожидается, что темпы роста мировой экономики в 2021 году достигнут 2,6%, а в 2022 году — 2,7%. Эксперты отмечают, что в текущем году рост мировой экономики ускорится в связи с постепенным восстановлением инвестиций и торговли, однако риски спада все равно сохраняются.

Кроме того, согласно прогнозам, цены на нефть в 2020 и 2021 году снизятся до $59 за баррель. Эксперты уточняют, что объемы добычи нефти в США продолжат увеличиваться в 2020 году по мере ввода в эксплуатацию новых трубопроводов. В то же время, существует риск увеличения цен на нефть с связи со снижением «торговой напряженности» между Соединенными Штатами и Китаем, отмечается в докладе.

В начале декабря Всемирный банк сообщил, что прирост российского ВВП в 2020 году составит 1,6%, а в 2021 — 1,8%.