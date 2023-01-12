ЕС создаст стратегический запас необходимых лекарств

Евросоюз также попытается уменьшить зависимость от Китая и увеличить внутренние производственные мощности, сообщили в Еврокомиссии

Таблетки парацетамола на производственной линии (Фото: Regis Duvignau / Reuters)

Евросоюз планирует создать стратегический запас лекарственных средств и обязать производителей гарантировать их поставки, пишет The Financial Times. Всплеск заболеваемости и сокращение экспорта из Китая привели к дефициту лекарств, таких как пенициллин и парацетамол.

«Существует нехватка некоторых фирменных лекарств, в том числе парацетамола, антибиотиков, а также ингаляторов... Особенно для детей», — сказал министр здравоохранения Греции Танос Плеврис. О нехватке лекарств сообщили почти все члены ЕС и Великобритания.

По данным издания, Еврокомиссия под давлением правительств заявила, что вмешается в ситуацию, чтобы обеспечить «стратегическую автономию» в области основных лекарственных средств за счет «системной промышленной политики».

Брюссель в скором времени предложит закон, чтобы «обеспечить доступ к лекарствам для всех нуждающихся пациентов и избежать любых сбоев на рынке лекарств».

«[Реформа потребует] более строгих обязательств по поставкам, более раннего уведомления о нехватках и изъятиях и повышения прозрачности запасов», — заявила комиссия.

В Еврокомиссии назвали нехватку лекарств «системной проблемой с многочисленными уязвимостями», включая чрезмерную зависимость от ряда стран.

Комиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес сообщила, что комиссия работает с компаниями ЕС над увеличением мощностей. «Обсуждения с промышленностью уже состоялись, и они осознают, что должны быстро наращивать производство этих лекарств», — сказала она.

Ранее Reuters сообщил о планах крупнейших американских производителей лекарственных препаратов, включая Pfizer, GlaxoSmithKline, Bristol Myers Squibb, AstraZeneca и Sanofi, поднять цены в США на более чем 350 уникальных лекарств в начале января.

Среди них редкие препараты для борьбы с аутоиммунными заболеваниями и раком. Повышение цен объяснялось принятием закона о снижении инфляции (IRA), который позволит государственной программе здравоохранения Medicare напрямую договариваться о ценах на некоторые лекарства начиная с 2026 года.

Отрасль также борется с инфляцией и нарушениями в цепочках поставок, которые привели к увеличению производственных затрат.