Казахстан объяснил массовую скупку российских долгов

С марта до начала декабря казахстанские финансовые организации провели транзакции с ОФЗ примерно на $1,4 млрд. Клиенты брокеров в основном резиденты России (41,4%) и Казахстана (48,7%)

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Казахстанские брокеры в прошлом году начали скупать российский суверенный долг от имени клиентов из Казахстана и России, сообщает Bloomberg со ссылкой на агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики.

В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что брокеры и банки Казахстана покупают российский госдолг у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций и других ограничений. Финансовые организации делали предложения в том числе по покупке облигаций федерального займа (ОФЗ).

Теперь власти уточнили, что сумма транзакций с ОФЗ с марта до декабря 2022 года составила около 641,1 млрд тенге ($1,4 млрд). В ведомстве не привели значений за предыдущие периоды, чтобы их можно было сравнить с этой цифрой. 48,7% покупок пришлось на клиентов из Казахстана, еще 41,4% — на российских. В числе покупателей из других стран были представители ОАЭ и Словакии.

Регулятор сообщил, что в операциях участвуют шесть казахстанских брокеров. Организации учитывают санкционный режим и тщательно проверяют всех потенциальных клиентов, заверили в агентстве. Там отметили риск инвестиций в ОФЗ из-за «высокого уровня волатильности на фондовых рынках, низкой ликвидности и угрозы вторичных санкций, связанных с геополитической ситуацией».

В начале июня ЕС ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария (НРД). После этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что власти принимают все усилия, чтобы иностранные инвесторы получали выплаты по российскому валютному госдолгу: держатели облигаций могут получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту. В конце месяца Bloomberg писал, что Россия допустила дефолт по суверенным еврооблигациям. В Минфине возразили, что обязательства по внешнему долгу были исполнены в полном объеме, а средства в долларах и евро не дошли до адресатов из-за действий международных расчетно-клиринговых систем.

В декабре Минфин предложил унифицировать режимы выплат по евробондам и ОФЗ для нерезидентов и применять схему, которая сейчас используется для платежей по еврооблигациям. Сейчас платежи в рублях по ОФЗ инвесторам из недружественных стран накапливаются на счетах типа «С».