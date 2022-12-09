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Павел Лукьянов

ОФЗ возвращаются: как зарабатывать на государственном долге

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Объем размещений облигаций федерального займа (ОФЗ), возобновленных Минфином РФ с сентября, на сегодня составил уже более 1 трлн руб. Доходность гособлигаций на срок от одного года до десяти лет составляет сейчас 7,45–10,26% (данные кривой бескупонной доходности Московской биржи). ОФЗ считается простым консервативным инструментом, который может выступать альтернативой вкладу. Однако при покупке стоит учитывать множество факторов и правильно просчитывать перспективы. Разберемся, что собой представляют эти ценные бумаги и на какие аспекты здесь следует обратить внимание.

Облигация федерального займа (ОФЗ) — это государственная ценная бумага, дающая владельцу право на гарантированный доход (купон), а также получение ее номинальной стоимости по истечении срока займа. То есть, приобретая гособлигацию, инвестор дает деньги государству в долг, а государство обязуется регулярно выплачивать по ней доход. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб., а купон у каждого вида ОФЗ разный, в зависимости от параметров выпуска.

ОФЗ выпускаются Минфином России, выступают одним из видов государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета и входят в состав госдолга. Размещение и обращение облигаций федерального займа происходит на фондовом рынке Московской биржи. Приобрести ОФЗ можно на аукционе или первичном рынке, а также на вторичных торгах на бирже. Профессиональные участники — банки, брокеры — имеют прямой доступ к торгам, а частный инвестор может приобрести бумагу через своего брокера.

Поскольку ОФЗ обращаются на бирже, их цена может изменяться исходя из ситуации на рынке и объема спроса на определенную ценную бумагу. Ценой облигации считается процент от ее номинальной стоимости, который может быть больше, меньше либо равен 100% номинала.

Таким образом, инвестор может получить по ОФЗ доход двух видов: первый — процент, который регулярно выплачивает государство; второй — это положительная разница в цене покупки и цене продажи бумаги (он может появиться, если цена бумаги вырастет).

Облигации также оценивают по доходности к погашению — это расчетный показатель, который обратно пропорционален цене: при росте цены облигации доходность снижается — и наоборот.

При этом в периоды снижения процентных ставок в стране рекомендуется покупать более длинные по сроку инструменты, поскольку при одинаковом снижении доходности цена более длинных бумаг растет в большей степени, чем коротких. А в периоды роста ставок рекомендуется сокращать срок бумаг в портфеле.

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Нужно понимать также отличия ОФЗ от других инструментов.

Скажем, прибыль от инвестиций в акции инвестор получит, только если компания растет и показывает прибыль. По облигации инвестор получает купонный доход. Кроме того, при погашении ОФЗ облигационеру возвращается полная номинальная стоимость ценной бумаги. Если бумага была куплена с дисконтом, то есть по цене ниже номинала, инвестор получит дополнительную прибыль.

Возврат вложенных средств по акции не предусмотрен; чтобы зафиксировать прибыль, ее продают другому инвестору, но то же самое можно сделать и с облигацией. При этом ОФЗ — один из самых ликвидных инструментов российского фондового рынка, а значит разница между ценой спроса и ценой предложения будет минимальна.

Надежность государственных бумаг значительно выше, чем корпоративных. Поэтому ОФЗ — один из инструментов, в который вкладываются банки и фонды, чтобы разместить деньги без дополнительных рисков и получить доходность. Благодаря множеству институциональных инвесторов ликвидность торгов по ОФЗ выше, чем по облигациям компаний.

Существует пять видов ОФЗ в зависимости от параметров выпуска. Каждый вид имеет свое кодовое название и цифровой код. Например, ОФЗ-ПД 26220: первые две цифры обозначают серию, остальные — порядковый номер выпуска

ОФЗ-ПД — классические облигации федерального займа с постоянным купонным доходом. То есть при выпуске устанавливается ставка купонов на весь период до погашения. Купонный доход выплачивается два раза в год. Срок обращения — от трех до 30 лет, что позволяет инвестировать на разные сроки в зависимости от целей. В основном облигации такого вида — это 26-я, реже 25-я серия (например, ОФЗ 26207, ОФЗ 26220). Эти бумаги подойдут для любого инвестора.

По ОФЗ-ПК устанавливается переменный купонный доход — это флоатеры (от англ. float, «плыть»). Ставка купона по ним привязана к среднему значению определенного переменного показателя, обычно ставки RUONIA, за период и выплачивается 2–4 раза в год. RUONIA — ставка однодневных межбанковских кредитов в рублях, которая отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. По сути, это справедливая стоимость денег. Ее рассчитывает Банк России на основе отчетных данных о депозитных сделках, заключенных ведущими российскими банками между собой в течение всего дня. Чем выше эта ставка, тем выше доходность по облигации, и наоборот. По некоторым выпускам также предусмотрена надбавка (фиксированный процент) к ставке купона.

ОФЗ-ПК — это 29-я, реже 24-я серия облигаций. Их стоит покупать, если ожидается повышение ключевой ставки на рынке, потому что выплачиваемый купон будет повышаться пропорционально.

ОФЗ-АД подразумевает постепенную амортизацию долга, то есть погашение номинальной стоимости облигации по частям в даты, которые определяются при выпуске. Погашаемые части фиксируются в процентах от номинала, размер их может различаться по датам погашения. Размер купона у многих выпусков не установлен на едином уровне, но прописан заранее, амортизация долга и выплаты купона могут быть 1–4 раза в год. ОФЗ-АД — это 46-я серия.

Инвестиции в амортизируемые облигации менее рискованные, поскольку вложенные в облигацию средства возвращаются в течение срока жизни бумаги, а при погашении выплачивается только оставшаяся часть номинала. Несмотря на это, такая ценная бумага одна из наименее востребованных среди ОФЗ в силу сложности оценки и низкой ликвидности.

ОФЗ-ИН имеют фиксированный купон от индексируемого номинала. Такие ОФЗ также называют линкерами (от англ. Inflation-linked Bonds: облигации, привязанные к инфляции). Номинальная цена этого типа ОФЗ индексируется каждый день в зависимости от инфляции — индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в РФ. Величина инфляции берется с трехмесячным лагом. Размер купона ОФЗ-ИН всегда равен 2,5%, но в денежном выражении он каждый раз различается, так как рассчитывается от номинала, который постоянно меняется. Купон выплачивается два раза в год.

ОФЗ-ИН — это 52-я серия. Такая бумага считается структурным финансовым инструментом, для приобретения которого необходимо прохождение тестирования у брокера.

Наконец, ОФЗ-н — облигации 53-й серии, созданные Министерством финансов РФ для привлечения интереса населения к инвестированию в долговые ценные бумаги. Это инструмент, который не подвержен рыночному риску, потому что купить его можно только в банке-посреднике (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта Банк), на бирже он не обращается. Однако при покупке открываются брокерский счет и счет депо. ОФЗ-н выпускаются на три года, купон выплачивается дважды в год, и чем ближе к сроку до погашения, тем выше становится купон.

Размещение ОФЗ происходит на Московской бирже в формате аукциона по цене. Исходя из выставленных инвесторами заявок формируется итоговая цена размещения, которая зависит от спроса на конкретный выпуск и может быть выше, ниже или равна 100% номинала.

Примерный график проведения аукционов по размещению ОФЗ публикуется на квартал вперед на сайте Минфина РФ, где указывается, в каких пропорциях с точки зрения срока до погашения эмитент планирует привлекать ресурсы. Непосредственно о том, какие именно серии ОФЗ будут предложены на еженедельном аукционе в среду, информация публикуется на сайте Минфина РФ накануне во вторник.

Отчет об итогах аукциона публикуется на сайте Московской биржи.

Об авторе
Павел Лукьянов Павел Лукьянов начальник управления продаж департамента рынка облигаций Мосбиржи
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб ОФЗ Мосбиржа Инвестиции гособлигации ОФЗ-н
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