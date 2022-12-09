ОФЗ возвращаются: как зарабатывать на государственном долге

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Объем размещений облигаций федерального займа (ОФЗ), возобновленных Минфином РФ с сентября, на сегодня составил уже более 1 трлн руб. Доходность гособлигаций на срок от одного года до десяти лет составляет сейчас 7,45–10,26% (данные кривой бескупонной доходности Московской биржи). ОФЗ считается простым консервативным инструментом, который может выступать альтернативой вкладу. Однако при покупке стоит учитывать множество факторов и правильно просчитывать перспективы. Разберемся, что собой представляют эти ценные бумаги и на какие аспекты здесь следует обратить внимание.

Облигация федерального займа (ОФЗ) — это государственная ценная бумага, дающая владельцу право на гарантированный доход (купон), а также получение ее номинальной стоимости по истечении срока займа. То есть, приобретая гособлигацию, инвестор дает деньги государству в долг, а государство обязуется регулярно выплачивать по ней доход. Номинал одной облигации равен 1 тыс. руб., а купон у каждого вида ОФЗ разный, в зависимости от параметров выпуска.

ОФЗ выпускаются Минфином России, выступают одним из видов государственных заимствований для финансирования дефицита бюджета и входят в состав госдолга. Размещение и обращение облигаций федерального займа происходит на фондовом рынке Московской биржи. Приобрести ОФЗ можно на аукционе или первичном рынке, а также на вторичных торгах на бирже. Профессиональные участники — банки, брокеры — имеют прямой доступ к торгам, а частный инвестор может приобрести бумагу через своего брокера.

Поскольку ОФЗ обращаются на бирже, их цена может изменяться исходя из ситуации на рынке и объема спроса на определенную ценную бумагу. Ценой облигации считается процент от ее номинальной стоимости, который может быть больше, меньше либо равен 100% номинала.

Таким образом, инвестор может получить по ОФЗ доход двух видов: первый — процент, который регулярно выплачивает государство; второй — это положительная разница в цене покупки и цене продажи бумаги (он может появиться, если цена бумаги вырастет).

Облигации также оценивают по доходности к погашению — это расчетный показатель, который обратно пропорционален цене: при росте цены облигации доходность снижается — и наоборот.

При этом в периоды снижения процентных ставок в стране рекомендуется покупать более длинные по сроку инструменты, поскольку при одинаковом снижении доходности цена более длинных бумаг растет в большей степени, чем коротких. А в периоды роста ставок рекомендуется сокращать срок бумаг в портфеле.

Нужно понимать также отличия ОФЗ от других инструментов.

Скажем, прибыль от инвестиций в акции инвестор получит, только если компания растет и показывает прибыль. По облигации инвестор получает купонный доход. Кроме того, при погашении ОФЗ облигационеру возвращается полная номинальная стоимость ценной бумаги. Если бумага была куплена с дисконтом, то есть по цене ниже номинала, инвестор получит дополнительную прибыль.

Возврат вложенных средств по акции не предусмотрен; чтобы зафиксировать прибыль, ее продают другому инвестору, но то же самое можно сделать и с облигацией. При этом ОФЗ — один из самых ликвидных инструментов российского фондового рынка, а значит разница между ценой спроса и ценой предложения будет минимальна.

Надежность государственных бумаг значительно выше, чем корпоративных. Поэтому ОФЗ — один из инструментов, в который вкладываются банки и фонды, чтобы разместить деньги без дополнительных рисков и получить доходность. Благодаря множеству институциональных инвесторов ликвидность торгов по ОФЗ выше, чем по облигациям компаний.

Существует пять видов ОФЗ в зависимости от параметров выпуска. Каждый вид имеет свое кодовое название и цифровой код. Например, ОФЗ-ПД 26220: первые две цифры обозначают серию, остальные — порядковый номер выпуска

ОФЗ-ПД — классические облигации федерального займа с постоянным купонным доходом. То есть при выпуске устанавливается ставка купонов на весь период до погашения. Купонный доход выплачивается два раза в год. Срок обращения — от трех до 30 лет, что позволяет инвестировать на разные сроки в зависимости от целей. В основном облигации такого вида — это 26-я, реже 25-я серия (например, ОФЗ 26207, ОФЗ 26220). Эти бумаги подойдут для любого инвестора.

По ОФЗ-ПК устанавливается переменный купонный доход — это флоатеры (от англ. float, «плыть»). Ставка купона по ним привязана к среднему значению определенного переменного показателя, обычно ставки RUONIA, за период и выплачивается 2–4 раза в год. RUONIA — ставка однодневных межбанковских кредитов в рублях, которая отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт. По сути, это справедливая стоимость денег. Ее рассчитывает Банк России на основе отчетных данных о депозитных сделках, заключенных ведущими российскими банками между собой в течение всего дня. Чем выше эта ставка, тем выше доходность по облигации, и наоборот. По некоторым выпускам также предусмотрена надбавка (фиксированный процент) к ставке купона.

ОФЗ-ПК — это 29-я, реже 24-я серия облигаций. Их стоит покупать, если ожидается повышение ключевой ставки на рынке, потому что выплачиваемый купон будет повышаться пропорционально.

ОФЗ-АД подразумевает постепенную амортизацию долга, то есть погашение номинальной стоимости облигации по частям в даты, которые определяются при выпуске. Погашаемые части фиксируются в процентах от номинала, размер их может различаться по датам погашения. Размер купона у многих выпусков не установлен на едином уровне, но прописан заранее, амортизация долга и выплаты купона могут быть 1–4 раза в год. ОФЗ-АД — это 46-я серия.

Инвестиции в амортизируемые облигации менее рискованные, поскольку вложенные в облигацию средства возвращаются в течение срока жизни бумаги, а при погашении выплачивается только оставшаяся часть номинала. Несмотря на это, такая ценная бумага одна из наименее востребованных среди ОФЗ в силу сложности оценки и низкой ликвидности.

ОФЗ-ИН имеют фиксированный купон от индексируемого номинала. Такие ОФЗ также называют линкерами (от англ. Inflation-linked Bonds: облигации, привязанные к инфляции). Номинальная цена этого типа ОФЗ индексируется каждый день в зависимости от инфляции — индекса потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в РФ. Величина инфляции берется с трехмесячным лагом. Размер купона ОФЗ-ИН всегда равен 2,5%, но в денежном выражении он каждый раз различается, так как рассчитывается от номинала, который постоянно меняется. Купон выплачивается два раза в год.

ОФЗ-ИН — это 52-я серия. Такая бумага считается структурным финансовым инструментом, для приобретения которого необходимо прохождение тестирования у брокера.

Наконец, ОФЗ-н — облигации 53-й серии, созданные Министерством финансов РФ для привлечения интереса населения к инвестированию в долговые ценные бумаги. Это инструмент, который не подвержен рыночному риску, потому что купить его можно только в банке-посреднике (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Почта Банк), на бирже он не обращается. Однако при покупке открываются брокерский счет и счет депо. ОФЗ-н выпускаются на три года, купон выплачивается дважды в год, и чем ближе к сроку до погашения, тем выше становится купон.

Размещение ОФЗ происходит на Московской бирже в формате аукциона по цене. Исходя из выставленных инвесторами заявок формируется итоговая цена размещения, которая зависит от спроса на конкретный выпуск и может быть выше, ниже или равна 100% номинала.

Примерный график проведения аукционов по размещению ОФЗ публикуется на квартал вперед на сайте Минфина РФ, где указывается, в каких пропорциях с точки зрения срока до погашения эмитент планирует привлекать ресурсы. Непосредственно о том, какие именно серии ОФЗ будут предложены на еженедельном аукционе в среду, информация публикуется на сайте Минфина РФ накануне во вторник.

Отчет об итогах аукциона публикуется на сайте Московской биржи.