РБК представил рейтинг российских работодателей
РБК представляет результаты Рейтинга работодателей, подготовленного на основе проведенного в 2023 году анкетирования. В общей сложности эксперты РБК опросили более 67 тыс. сотрудников компаний, подавших заявки на участие в исследовании, а также изучили отчетность организаций.
В исследовании приняли участие 165 компаний, в которых работают более 2 млн россиян. Участники рейтинга — компании всех форм собственности, в каждой из которых работает более 50 сотрудников. Сбор анкет продолжался с 17 июля по 17 октября.
Исследование проводилось при участии экспертов из крупнейших российских компаний для верификации и оптимизации методологии и системы критериев. Участники рейтинга 2023 года оценивались по следующим группам показателей (каждая из которых при подведении итогов исследования имела свой вес):
- Сотрудники и условия труда — размер средней зарплаты, инвестиции в обучение персонала; наличие соцпакета, показатели текучести кадров и травматизма и т.д.
- Эффективность бизнеса и инновационное развитие — динамика выручки, общая рентабельность бизнеса и объем инвестиций в развитие бизнеса и т.д.
- Социальная ответственность — участие компаний в благотворительности и их расходы на охрану природы.
- Деловая репутация компании — наличие поданных против нее исков, результаты судебных споров, размер понесенных издержек, доля проведенных государственными органами проверок, в ходе которых были выявлены нарушения.
- Мнения сотрудников — уровень удовлетворенности персонала своей зарплатой и соцпакетом, а также возможностями карьерного роста и развития профессиональных качеств и т.д.
Средняя зарплата в компаниях — участниках рейтинга составляет ₽127,4 тыс., при этом самая высокая (₽191,3 тыс.) — в компаниях IT-сферы, а самая низкая (₽72,7 тыс.) — в ретейле. В общей сложности за последние два года участники рейтинга трудоустроили более 30 тыс. молодых специалистов и потратили на обучение сотрудников более ₽42 млрд.
В первую группу рейтинга (без выделения мест внутри) вошли:
- Bellerage;
- Naumen;
- QIWI;
- «Авито»;
- Альфа-банк;
- «Газпром нефть»;
- ГК «Астра»;
- ГК «Фосагро»;
- компания «Самолет»;
- «Контур»;
- «Лаборатория Касперского»;
- «МегаФон»;
- «Металлоинвест»;
- «Норникель»;
- «Полиметалл»;
- «Полипласт»;
- «Русал»;
- «Сбер»;
- «Северсталь»;
- «Тинькофф»;
- УК «Альфа-Капитал»;
- УК «Кузбассразрезуголь»;
- «Уралкалий»;
- Цифровая экосистема МТС;
- «Яндекс».
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