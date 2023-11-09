РБК представил рейтинг российских работодателей

В проведенном исследовании приняли участие 165 компаний, в которых работают более 2 млн россиян. Средняя зарплата в компаниях — участниках рейтинга составляет ₽127,4 тыс., но средний айтишник получает в полтора раза больше

Фото: Андрей Любимов / РБК

РБК представляет результаты Рейтинга работодателей, подготовленного на основе проведенного в 2023 году анкетирования. В общей сложности эксперты РБК опросили более 67 тыс. сотрудников компаний, подавших заявки на участие в исследовании, а также изучили отчетность организаций.

В исследовании приняли участие 165 компаний, в которых работают более 2 млн россиян. Участники рейтинга — компании всех форм собственности, в каждой из которых работает более 50 сотрудников. Сбор анкет продолжался с 17 июля по 17 октября.

Исследование проводилось при участии экспертов из крупнейших российских компаний для верификации и оптимизации методологии и системы критериев. Участники рейтинга 2023 года оценивались по следующим группам показателей (каждая из которых при подведении итогов исследования имела свой вес):

Сотрудники и условия труда — размер средней зарплаты, инвестиции в обучение персонала; наличие соцпакета, показатели текучести кадров и травматизма и т.д.

— размер средней зарплаты, инвестиции в обучение персонала; наличие соцпакета, показатели текучести кадров и травматизма и т.д. Эффективность бизнеса и инновационное развитие — динамика выручки, общая рентабельность бизнеса и объем инвестиций в развитие бизнеса и т.д.

— динамика выручки, общая рентабельность бизнеса и объем инвестиций в развитие бизнеса и т.д. Социальная ответственность — участие компаний в благотворительности и их расходы на охрану природы.

— участие компаний в благотворительности и их расходы на охрану природы. Деловая репутация компании — наличие поданных против нее исков, результаты судебных споров, размер понесенных издержек, доля проведенных государственными органами проверок, в ходе которых были выявлены нарушения.

— наличие поданных против нее исков, результаты судебных споров, размер понесенных издержек, доля проведенных государственными органами проверок, в ходе которых были выявлены нарушения. Мнения сотрудников — уровень удовлетворенности персонала своей зарплатой и соцпакетом, а также возможностями карьерного роста и развития профессиональных качеств и т.д.

Средняя зарплата в компаниях — участниках рейтинга составляет ₽127,4 тыс., при этом самая высокая (₽191,3 тыс.) — в компаниях IT-сферы, а самая низкая (₽72,7 тыс.) — в ретейле. В общей сложности за последние два года участники рейтинга трудоустроили более 30 тыс. молодых специалистов и потратили на обучение сотрудников более ₽42 млрд.

В первую группу рейтинга (без выделения мест внутри) вошли: