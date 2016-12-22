Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100

Российская экономика в 2019 году может показать максимальный рост чуть больше 2%, но для этого ей понадобятся слабый рубль и нефть по $100, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch

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Курс доллара в 2019 году в среднем составит 62 руб., а рост ВВП России — лишь 1,2%, говорится в макроэкономическом прогнозе инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch. Национальная экономика может ускориться лишь при сверхвысоких ценах на нефть, но и то несильно:

максимальное возможное значение роста ВВП в 2019 году — 2,1%. Достичь таких темпов экономика может при двух зачастую взаимоисключающих условиях — дорогой нефти и относительно дешевом рубле. При отсутствии геополитических шоков курс доллара для ускорения ВВП должен составить 65 руб., а цена на нефть — $100;

если доллар будет стоить 60 руб. при нефти по $100, рост экономики составит 1,8%;

однако если при росте цен на нефть до $100 курс укрепится до 55 руб. за доллар, высокие цены на нефть не помогут: ВВП вырастет лишь на 1,2%. Рост на 1,2% ожидается и при нефти по $80 и долларе по 60 руб.

Базовый сценарий Bank of America Merrill Lynch — укрепление рубля с 65 руб. за доллар на конец этого года до 62 руб. на конец следующего. В среднем доллар в следующие два года также будет стоить 62 руб., ожидают аналитики. Рост российской экономики в следующем году составит 1,2%, а цена нефти Brent — $70. Укрепление рубля произойдет в основном благодаря снижению опасений геополитических рисков, замедлению оттока нерезидентов из ОФЗ и росту цен на нефть. Не помешает ему и возобновление закупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Еще один фактор в пользу российской валюты — ослабление доллара в целом к основным валютам, сказал журналистам экономист BofAML по России и СНГ Владимир Осаковский.

В 2018 году российская экономика вырастет на 1,5%, считают в BofAML.

Просадки роста в следующем году ожидают как независимые аналитики, так и Минэкономразвития (впрочем, не до 1,2%, а до 1,3%). Основная причина — повышение НДС с 18 до 20%, что отрицательно скажется на экономической активности и спросе населения. Пик замедления придется на первую половину года, следует из прогноза BofAML: в первом и втором кварталах экономика вырастет лишь на 1% по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года.

«Черный лебедь» остался тем же

Новые санкции вновь могут стать «черным лебедем» для российской экономики, считают в BofAML (такой же прогноз банк давал и годом ранее), но к концу этого года неопределенность может сойти на нет:

американская разведка до 22 декабря должна выпустить доклад с оценкой иностранного вмешательства в недавние выборы, а власти США определятся со вторым раундом «химических санкций» против России (за отравление Сергея и Юлии Скрипаль);

впрочем, есть и затянувшаяся история с «санкционными» законопроектами конгресса. Самой чувствительной целью для санкций остается госдолг, ограничения в отношении которого могут вызвать отток нерезидентов. Хотя санкции, если они будут, затронут только новые выпуски ОФЗ, зарубежным инвесторам придется выйти и из старых из-за требований комплаенса;

стресс для рынка могут вызвать и санкции в отношении крупных банков, которые также обсуждаются в конгрессе.

«Однако в ходе последних экспертных показаний в сенате в сентябре—октябре было рекомендовано воздержаться от таких жестких мер, по крайней мере сейчас. Похоже, это снижает вероятность введения таких запретов в силу, по крайней мере временно», — заключают аналитики банка.

Впрочем, на рынок большее влияние оказывают даже не сами санкции, а неопределенность по поводу их введения, о чем говорит снижение доли нерезидентов в ОФЗ с 35% в апреле до 25% в ноябре. Однако даже при введении санкций на госдолг распродажи будут непродолжительными и не особенно значительными, полагают в BofAML. Если санкций в начале 2019 года не будет и опасения инвесторов начнут снижаться, это и вовсе может стать позитивным сигналом для рынка, говорится в обзоре.