Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,08 66,05 EUR Нал. 76,06 74,76 USD Бирж. 66,43 -0,22 EUR Бирж. 75,19 -0,48 USD ЦБ. 66,50 +0,26 EUR ЦБ. 75,62 -0,09 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3435,10 -101,40 IMOEX 2394,26 -0,11% RTSI 1134,71 -0,16% Brent 60,95 -0,36% DJIA 24324,02 -0,41% Nasdaq 7039,55 +0,27%
Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100
Лента новостей
ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве 21:03, Политика Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год 21:01, Экономика Госдеп внес Россию в число нарушающих свободу вероисповедания стран 20:58, Политика Лига чемпионов по футболу. «Шальке» — «Локомотив». Онлайн 20:55, Спорт Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 20:53, РБК и EXMO Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100 20:26, Экономика МВД Украины объявило в розыск главу компании «РЕСО-Гарантия» 20:21, Общество Командир задержанной группы украинских кораблей отказался признать вину 20:13, Политика Роулинг лишилась статуса самого высокооплачиваемого в мире писателя 20:07, Общество Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 20:01, РБК и Путешествие в Рождество Российские космонавты вышли в открытый космос для изучения дыры в «Союзе» 19:47, Общество Путин ответил словами о «гапоновщине» на доклад о «деле «Нового величия» 19:35, Общество Пранкеры от лица Гройсмана предложили главе Калифорнии пост на Украине 19:31, Политика Госдума одобрила законопроект о ликвидации унитарных предприятий 19:00, Общество Путин пообещал Сванидзе проверить законность ареста Льва Пономарева 18:56, Политика Путин прокомментировал протесты словами «не хотим как в Париже» 18:51, Политика Путин прокомментировал дело Бутиной 18:46, Политика Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 18:40, РБК и Белая Дача Зорькин сравнил Конституцию России с Mercedes 18:30, Политика Хакеры украли с криптовалютных бирж $1 млрд в 2018 году 18:28, Крипто Путин допустил изменение закона о митингах 18:26, Политика В Москве открыли памятник Солженицыну 18:21, Общество Что закладывает работодатель на 2019 год: первая порция HR-прогнозов 18:19, PRO Суд объяснил отказ «Победе» в жалобе на правила перевозки вещей в салоне 18:17, Бизнес $100 млрд ежегодно: как видеоигры привлекли деньги и поклонников 18:12, Партнерский материал Людмилу Алексееву похоронят в США 18:10, Общество Минюст объяснил ЕСПЧ позицию России по инциденту в Керченском проливе 18:07, Политика Власти Британии пригрозили ликвидировать компании Дмитрия Ананьева 18:01, Бизнес
Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100
Экономика, 20:26
0
Аналитики рассчитали сценарии для российской экономики при нефти по $100
Российская экономика в 2019 году может показать максимальный рост чуть больше 2%, но для этого ей понадобятся слабый рубль и нефть по $100, считают аналитики Bank of America Merrill Lynch
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Курс доллара в 2019 году в среднем составит 62 руб., а рост ВВП России — лишь 1,2%, говорится в макроэкономическом прогнозе инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch. Национальная экономика может ускориться лишь при сверхвысоких ценах на нефть, но и то несильно:

  • максимальное возможное значение роста ВВП в 2019 году — 2,1%. Достичь таких темпов экономика может при двух зачастую взаимоисключающих условиях — дорогой нефти и относительно дешевом рубле. При отсутствии геополитических шоков курс доллара для ускорения ВВП должен составить 65 руб., а цена на нефть — $100;
  • если доллар будет стоить 60 руб. при нефти по $100, рост экономики составит 1,8%;
  • однако если при росте цен на нефть до $100 курс укрепится до 55 руб. за доллар, высокие цены на нефть не помогут: ВВП вырастет лишь на 1,2%. Рост на 1,2% ожидается и при нефти по $80 и долларе по 60 руб.

Базовый сценарий Bank of America Merrill Lynch — укрепление рубля с 65 руб. за доллар на конец этого года до 62 руб. на конец следующего. В среднем доллар в следующие два года также будет стоить 62 руб., ожидают аналитики. Рост российской экономики в следующем году составит 1,2%, а цена нефти Brent — $70. Укрепление рубля произойдет в основном благодаря снижению опасений геополитических рисков, замедлению оттока нерезидентов из ОФЗ и росту цен на нефть. Не помешает ему и возобновление закупок валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Еще один фактор в пользу российской валюты — ослабление доллара в целом к основным валютам, сказал журналистам экономист BofAML по России и СНГ Владимир Осаковский.

В 2018 году российская экономика вырастет на 1,5%, считают в BofAML.

Просадки роста в следующем году ожидают как независимые аналитики, так и Минэкономразвития (впрочем, не до 1,2%, а до 1,3%). Основная причина — повышение НДС с 18 до 20%, что отрицательно скажется на экономической активности и спросе населения. Пик замедления придется на первую половину года, следует из прогноза BofAML: в первом и втором кварталах экономика вырастет лишь на 1% по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года.

«Черный лебедь» остался тем же

Новые санкции вновь могут стать «черным лебедем» для российской экономики, считают в BofAML (такой же прогноз банк давал и годом ранее), но к концу этого года неопределенность может сойти на нет:

  • американская разведка до 22 декабря должна выпустить доклад с оценкой иностранного вмешательства в недавние выборы, а власти США определятся со вторым раундом «химических санкций» против России (за отравление Сергея и Юлии Скрипаль);
  • впрочем, есть и затянувшаяся история с «санкционными» законопроектами конгресса. Самой чувствительной целью для санкций остается госдолг, ограничения в отношении которого могут вызвать отток нерезидентов. Хотя санкции, если они будут, затронут только новые выпуски ОФЗ, зарубежным инвесторам придется выйти и из старых из-за требований комплаенса;
  • стресс для рынка могут вызвать и санкции в отношении крупных банков, которые также обсуждаются в конгрессе.

«Однако в ходе последних экспертных показаний в сенате в сентябре—октябре было рекомендовано воздержаться от таких жестких мер, по крайней мере сейчас. Похоже, это снижает вероятность введения таких запретов в силу, по крайней мере временно», — заключают аналитики банка.

Впрочем, на рынок большее влияние оказывают даже не сами санкции, а неопределенность по поводу их введения, о чем говорит снижение доли нерезидентов в ОФЗ с 35% в апреле до 25% в ноябре. Однако даже при введении санкций на госдолг распродажи будут непродолжительными и не особенно значительными, полагают в BofAML. Если санкций в начале 2019 года не будет и опасения инвесторов начнут снижаться, это и вовсе может стать позитивным сигналом для рынка, говорится в обзоре.

Возвращение потоков

Ослабление рубля во втором—третьем кварталах этого года в основном было связано с оттоком капитала из-за геополитических факторов. Опасения новых санкций привели к повышенным темпам сокращения внешнего долга. Однако, как пишут аналитики, политическая стабилизация обычно останавливает этот тренд.

В январе—ноябре отток капитала составил $58,5 млрд, следует из данных ЦБ, опубликованных во вторник. Это в 3,3 раза больше, чем за тот же период годом ранее.

Замедление этого оттока или даже смена его на приток укрепят российскую валюту, отмечается в обзоре. Для нынешних цен на нефть рубль по историческим меркам слабее, чем он должен быть.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: Bank of America Merrill Lynch , санкции , цена нефти
Главное
ФСБ и МВД провели обыски в здании ФАС в Москве Политика
Материалы по теме
Как новое соглашение ОПЕК+ повлияет на цену нефти Бизнес
Германия отказалась вводить новые санкции против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter