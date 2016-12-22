ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,21 66,10 EUR Нал. 77,17 74,93 USD Бирж. 67,02 -1,11 EUR Бирж. 75,96 -0,91 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5800,00 -667,40 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25079,67 -0,82% Nasdaq 7136,68 -0,89%
В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей
Лента новостей
В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей 01:18, Политика Власти Великобритании обнародовали план соглашения о Brexit 00:58, Политика МИД Германии потребовал от Киева закрыть сайт «Миротворец» 00:45, Политика РПЦ назвала Объединительный собор УПЦ «канонически ничтожным сборищем» 00:30, Политика СМИ узнали об отказе трети правительства принять план Мэй по Brexit 00:13, Политика Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. 00:00, Бизнес CNBC узнал об интересе 13 стран к С-400 вопреки угрозе санкций США 14 ноя, 23:59, Политика Макрон заявил о нежелании быть вассалом Трампа 14 ноя, 23:00, Политика США ввели санкции против новых кубинских отелей 14 ноя, 22:59, Политика Ultra-карбон: легкий и прочный ноутбук для путешествий 14 ноя, 22:54, РБК и Lenovo Страницу Кадырова в Instagram разблокировали 14 ноя, 22:54, Технологии и медиа Деньги для всех: возможен ли в России безусловный доход 14 ноя, 22:44, Экономика Reuters узнал о страхе стран ЕС из-за обхода санкций против Ирана 14 ноя, 22:37, Политика РФС выплатил премии сборной по футболу по итогам выступления на ЧМ 14 ноя, 22:37, Общество Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радванска завершила карьеру 14 ноя, 22:25, Спорт Британское правительство согласовало итоговый план выхода из ЕС 14 ноя, 22:14, Политика Общественным омбудсменом по строительству стал Дмитрий Котровский 14 ноя, 22:14, Бизнес «Коммерсантъ» сообщил о проверке Путина на металлоискателе в Сингапуре 14 ноя, 22:06, Политика Отвязались от нефти: как падение цен повлияет на экономику России 14 ноя, 22:00, Экономика Голландский банк перевел расчеты с UC Rusal в евро из-за санкций 14 ноя, 21:36, Бизнес Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 14 ноя, 21:27, РБК Стиль и Lancome Группа ГАЗ отказалась из-за санкций раскрыть отчетность 14 ноя, 21:18, Бизнес Финская компания представила кнопочный Nokia 106 14 ноя, 21:17, Технологии и медиа В Киеве опровергли крики Порошенко в телефонном разговоре с главой УПЦ МП 14 ноя, 21:09, Политика Ректор МГУ попросил увеличить бюджет антидопинговой лаборатории 14 ноя, 21:09, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 14 ноя, 21:08, РБК и Schneider Electric Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций 14 ноя, 20:49, Финансы SANA сообщило об ударах коалиции США кассетными бомбами в Сирии 14 ноя, 20:47, Политика
В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей
Политика, 01:18
0
В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей

США еще не приняли решения о содержании второго пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей, но он будет «более драконовским», заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая в Heritage Foundation.Трансляция опубликована на сайте фонда.

«У нас нет ответа о наборе [санкций второго пакета]. Надо этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос. Второй раунд более драконовский.». — сказал Форд.

Он отметил, что из-за суровости второго пакета санкций его содержание нужно принимать крайне осторожно.

Санкции в розлив: как эксперты оценили вероятность ограничительных мер
Экономика

О намерении США ввести второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей стало известно в начале ноября. Поводом для этого названы сомнения в соблюдении Москвой договоров о запрещении химического оружия.Предыдущий пакет санкций, введенный в этой связи в августе, подразумевал запрет на поставку в Россию технологий двойного назначения.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в причастности Москву. Россия это отвергает.

Теги: Сергей Скрипаль , Госдепартамент США , Санкции
Главное
Компания Ротенберга построит музейные комплексы за 80 млрд руб. Бизнес
Материалы по теме
Голландский банк перевел расчеты с UC Rusal в евро из-за санкций Бизнес
Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток-2» санкциями Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter