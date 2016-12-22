В Госдепе назвали возможное содержание новых санкций за Скрипалей

США еще не приняли решения о содержании второго пакета санкций против России в связи с отравлением Скрипалей, но он будет «более драконовским», заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд, выступая в Heritage Foundation.Трансляция опубликована на сайте фонда.

«У нас нет ответа о наборе [санкций второго пакета]. Надо этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос. Второй раунд более драконовский.». — сказал Форд.

Он отметил, что из-за суровости второго пакета санкций его содержание нужно принимать крайне осторожно.

О намерении США ввести второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей стало известно в начале ноября. Поводом для этого названы сомнения в соблюдении Москвой договоров о запрещении химического оружия.Предыдущий пакет санкций, введенный в этой связи в августе, подразумевал запрет на поставку в Россию технологий двойного назначения.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта в британском городе Солсбери. Лондон обвинил в причастности Москву. Россия это отвергает.