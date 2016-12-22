Россияне назвали объединяющие страну символы

Гимн России является объединяющим страну символом, такое мнение высказали 20% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного в преддверии Дня народного единства, передает ТАСС.

Второе место по популярности заняла песня «День Победы» (8% респондентов), тройку замыкает «Катюша» (7% опрошенных).

Среди литературных символов, объединяющих россиян, респонденты отметили роман «Война и мир» Льва Толстого (11%), произведения Александра Пушкина (4%) и роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова (3%).

4% опрошенных связывают литературного персонажа Илью Обломова из одноименного романа Ивана Гончарова с образом, наиболее соответствующим россиянину. Еще по 2% респондентов отметили образ Алексея Маресьева из «Повести о настоящем человеке», Андрея Болконского из «Войны и мира», Павла Корчагина из повести «Как закалялась сталь», сказочных персонажей Ивана-дурака и Илью Муромца.

63% россиян назвали важнейшим историческим событием День Победы 9 мая (63%), 12% — присоединение Крыма в марте 2014 года, 8% опрошенных отметили революцию 1917 года, а еще по 5% — полет в космос Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР.

Согласно опросу, главными символами для россиян являются народ (9%), любовь к родине и патриотизм (8%).

Объединяющими страну фильмами россияне считают комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» (9%) и кинокартину «Москва слезам не верит» (5%). По 4% опрошенных отметили «Бриллиантовую руку», «В бой идут одни старики», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Главным праздничным блюдом в России считается оливье (51%), 28% россиян отмечают селедку под шубой и пельмени, еще 17% — борщ.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 18 октября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. День народного единства отмечается 4 ноября в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.