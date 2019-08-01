Лисин перевел акции Первой грузовой компании на владельца своих активов

Миллиардер Владимир Лисин (занимает второе место в рейтинге богатейших россиян, по версии Forbes, с состоянием $21,3 млрд) перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на холдинг Fletcher Group, который владеет всеми его активами, в том числе Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). Это следует из информации раскрытия. Также об этом сообщается в документе (.pdf), опубликованном на официальном сайте самой ПГК.

До этого момента актив находился под контролем Universal Cargo Logistics Holding B.V., документ о прекращении права распоряжения 100% пакетом ПГК также размещен на сайте раскрытия. Теперь он полностью принадлежит Fletcher Group Holdings Limited. Сам Лисин через этот холдинг владеет более 81% НЛМК.

Консолидация акций ПГК в Fletcher Group Holdings повысит управляемость бизнеса, а также потенциально облегчит выход на рынки капитала, если они будут благоприятными для размещения акций, пояснил РБК представитель компании. Источник РБК, близкий к компании, не исключает возможности переезда компании в один из специальных административных районов.