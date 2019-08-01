Лисин перевел акции Первой грузовой компании на владельца своих активов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,96 +0,34 EUR Бирж. 70,58 +0,08 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 64,27 63,46 EUR Нал. 71,08 70,15 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1035 -0,0043 BTC/USD Бирж. 9 950,00 -138,00 IMOEX 2 726,88 -0,46% RTSI 1 343,00 -1,25% DJIA 26 864,27 -1,23% Nasdaq 8 175,42 -1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
General Electric $14 (+33,84%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-3,94%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
General Electric $14 (+33,84%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-3,94%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
ConocoPhillips $75 (+25,75%) прогноз Bank of America к 17.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 12:28
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб. Общество, 15:13 Овечкин ответил на слова Панарина об отсутствии изменений в России с 90-х Спорт, 15:04 Как составить пользовательское соглашение на сайте компании Pro, 14:57 Ученый заявил о проблемах с основным лекарством от ВИЧ из-за госзакупок Общество, 14:53 Представитель поколения Z — о себе и сверстниках Стиль, 14:48 Команда Зеленского создаст правительство без «долгой коалициады» Политика, 14:48 За три месяца курс Japan Content Token вырос на 1423% Крипто, 14:43 Лисин перевел акции Первой грузовой компании на владельца своих активов Бизнес, 14:39 На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери Общество, 14:36 Агент футболиста «Зенита» анонсировал его переход в «Локомотив» Спорт, 14:33 В ЕАО ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка на Амуре Общество, 14:26 СК сообщил о задержании второго подозреваемого в убийстве активистки Общество, 14:26 Психологи прокуратуры определили моральные ценности коррупционеров Политика, 14:22 ВТБ снизил ставки по ипотеке после решения ЦБ Финансы, 14:13
Бизнес ,  
0 
Лисин перевел акции Первой грузовой компании на владельца своих активов

Миллиардер Владимир Лисин (занимает второе место в рейтинге богатейших россиян, по версии Forbes, с состоянием $21,3 млрд) перевел акции Первой грузовой компании (ПГК) на холдинг Fletcher Group, который владеет всеми его активами, в том числе Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). Это следует из информации раскрытия. Также об этом сообщается в документе (.pdf), опубликованном на официальном сайте самой ПГК.

До этого момента актив находился под контролем Universal Cargo Logistics Holding B.V., документ о прекращении права распоряжения 100% пакетом ПГК также размещен на сайте раскрытия. Теперь он полностью принадлежит Fletcher Group Holdings Limited. Сам Лисин через этот холдинг владеет более 81% НЛМК.

Консолидация акций ПГК в Fletcher Group Holdings повысит управляемость бизнеса, а также потенциально облегчит выход на рынки капитала, если они будут благоприятными для размещения акций, пояснил РБК представитель компании. Источник РБК, близкий к компании, не исключает возможности переезда компании в один из специальных административных районов.

Теги: Владимир Лисин, НЛМК
Материалы по теме
Структура Лисина продала 2,6% акций НЛМК
Бизнес
СМИ узнали о планах структуры Лисина продать 2,6% акций НЛМК
Бизнес
Лисин ответил на анекдот Чубайса шуткой про умную женщину
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter