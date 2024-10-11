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Отток денег из России продолжил сокращаться второй год подряд

Россияне за первые восемь месяцев сократили объем переводов за рубеж до 527,3 млн руб. В 2023 году этот показатель составлял 613,1 млн руб., в 2022 году — 1020,8 млн руб.
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Россияне продолжили сокращать объем переводов денежных средств за границу — так, за первые восемь месяцев 2024 года этот показатель составил 527,3 млн руб. по сравнению с 613,1 млн и 1020,8 млн руб. за аналогичные периоды в 2023 году и 2022 году, подсчитал РБК на основе данных Банка России. Первыми на эту тенденцию обратили внимание «Ведомости».

Вместе с тем суммарный остаток иностранной валюты на депозитах в зарубежных банках в последние три года растет. Согласно данным Центробанка, по состоянию на 1 сентября 2022 года эта сумма составляла 2,76 трлн руб., спустя год — 6,76 трлн руб., через два года — 7,2 трлн руб. Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец объяснила это «валютной переоценкой», пишут «Ведомости». Речь идет в первую очередь, по ее словам, об изменении курса рубля за последние три года.

Так, 1 сентября 2022 года доллар стоил 60,23 руб., через год — 96,33 руб., 1 сентября 2024 года — 91,18 руб. Донец также подчеркнула, что данные регулятора являются оценочными, так как он не имеет 100-процентной связи с внешними банками.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев полагает, что тренд на снижение интереса к хранению средств за границей есть из-за проблем с переводами и счетами. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин ожидает дальнейшего снижения переводов в банки-нерезиденты и темпов роста остатков на иностранных счетах при условии «дополнительных внешних шоков». С ним согласилась и главный экономист «Т-инвестиций», назвав высокие рублевые ставки одним из положительных факторов.

Рекордный отток денег из инвестирующих в Россию фондов сменился притоком
Финансы
Фото:Владислав Шатило / РБК

Ранее Центробанк опубликовал статистику, согласно которой объем наличных денежных средств в обращении сократился на рекордную за девять лет сумму — на 570,3 млрд руб. в январе-июне 2024 года. Причиной такой тенденции были названы высокие ставки по депозитам.

В сентябре регулятор поднял ключевую ставку до 19%. По данным мониторинга Центробанка, средняя максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде сентября достигла 17,63% годовых, рост составил 0,14 п.п. по сравнению с последней декадой августа.

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Россия Валюта нерезиденты Центробанк
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