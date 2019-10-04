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Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников
По словам спикера Совета Федерации, льготы — это инвестиции государства, а не преференции для избранных

Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Что касается налоговых льгот, то они должны применяться только тогда, когда они дадут реальную отдачу. Льготы — инвестиции со стороны государства, а не преференции для избранных, что часто происходит на практике», — заявила она (цитата по ТАСС).

В сентябре директор налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что к 2033 году доля льготируемой добычи нефти в России практически удвоится и составит 90%, выпадающие доходы бюджета вырастут до «астрономических» 2,3 трлн руб.

Материал дополняется.

Автор: Константин Ткаченко
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