ФАС заинтересовалась повышением цен на хлеб

ФАС запросила у крупнейших производителей хлеба, муки и сливочного масла данные о ценах, чтобы проверить их обоснованность. По данным Росстата, цены на хлеб за год выросли на 12,1%. Хлеб из пшеничной муки стоит почти ₽100 за кг

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла, чтобы проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен на эти товары.

«Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года. На основе полученных данных служба проведет анализ. Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», — говорится в публикации ФАС.

11 сентября состоялась коллегия Минсельхоза, на которой вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что продукты должны быть доступными. Председатель думского комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин также выступил за доступные цены на хлеб, отметив, что зерно составляет только 8% от стоимости хлеба. «Хватит зарабатывать, дайте социальный хлеб по нормальным ценам», — возмутился он.

В июле в Национальном союзе хлебопечения (НСХ) в июле рассказали РБК о подорожании муки с середины мая из-за роста цен на зерно в связи с неблагоприятным прогнозом урожая. В НСХ говорили о подорожании до 30% с начала июня. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко опроверг заявления о «панике» среди мукомолов. В среднем повышение, по его словам, составляло около 20–50 коп. за 1 кг в зависимости от региона. В Минсельхозе ситуацию на рынке хлеба и муки тогда оценивали как стабильную.

По данным Росстата, в июле средняя цена на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной муки и пшеничной составила 82,35 руб. за кг (против 71,5 руб. в июле 2023-го). Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов в среднем стоили 98,11 руб. за кг в июле против 86,09 руб. годом ранее.

По состоянию на 2 сентября недельные цены на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной муки и пшеничной достигли 83,9 руб. за кг, а на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — 99,3 руб.

Согласно подсчетам Росстата, в августе цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 0,99% по сравнению с июлем или на 12,09% по сравнению с августом прошлого года. Цены на сливочное масло в августе выросли на 2,9% по сравнению с июлем или на 17,6% против цен годом ранее. Росстат отметил рост цен на ржаной хлеб (1,6%) и муку (1,4%) по сравнению с июлем.