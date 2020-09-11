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Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой

Правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, согласно которому налог по дивидендам и процентам будет повышен до 15%. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%», — говорится в сообщении.

Ранее, 8 сентября, Россия подписала такой документ с Кипром.

Материал дополняется.

Теги: Мальта, налогооблажение
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