Экономика , 11 сен, 10:31
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Россия после Кипра пересмотрит соглашение по налогам с Мальтой
Правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой, согласно которому налог по дивидендам и процентам будет повышен до 15%. Об этом сообщается на сайте правительства.
«Корректировки касаются увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%», — говорится в сообщении.
Ранее, 8 сентября, Россия подписала такой документ с Кипром.
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