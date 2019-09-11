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Экономика ,  
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Медведев допустил корректировку роста экономики из-за «войны» США и Китая
Премьер отметил, что на темпы ее роста влияет ситуация в мировой экономике, в том числе торговые войны, а также сохраняющиеся санкции против России
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

России, возможно, придется изменить прогнозы по темпу роста экономики из-за торговых войн. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24». Запись опубликована на YouTube-канале правительства.

Темпы экономического роста зависят не только от действий кабмина, отметил Медведев. «Очевидно, что на их возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике», — заявил он. Премьер отметил общее замедление темпов роста мировой экономики, торговые войны, а также сохраняющиеся санкции против России.

Медведев отметил, что в результате торгового противостояния Китая и США падает спрос на энергоносители и ряд других товаров, что чувствительно для российской экономики. «Поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — сказал Медведев (цитата по ТАСС).

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Премьер также напомнил, что провел совещание с кабинетом министров, где обсуждались меры по ускорению темпов роста экономики. По его словам, в правительстве готовится прогноз, который будет включать в себя оптимальный и более сложный сценарии. «Если говорить об оптимальном, то речь идет о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы», — пояснил он.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире программы заявил, что ведомство подготовило и внесло в правительство план действий по ускорению экономического роста. «Сейчас будем предложение вносить по активизации работы инвестиционной налоговой льготы, по ряду других направлений — рынок труда — это вопрос вовлечения большего количества людей в занятость, то есть набор мер», — добавил он. Помимо этого, отметил Орешкин, ведомство готовит программу по развитию искусственного интеллекта.

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Как следует из материалов Минэкономразвития к макропрогнозу, которые оказались в распоряжении РБК, консервативный сценарий предполагает, что в 2020 году ВВП вырастет на 1,1%, в 2021 году — на 1,9%. В базовом сценарии в 2021 году Россия выходит на целевые темпы экономического роста выше 3%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Медведев, рост экономики
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