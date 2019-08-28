Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

Российская экономика недосчитается 30,5 трлн руб. с 2020 по 2024 год в консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития. Располагаемые доходы россиян в этом случае вырастут на 8% за пять лет (вместо 11% в базовом сценарии)

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В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии. Это следует из материалов ведомства к макропрогнозу, которые оказались в распоряжении РБК. Официально они пока не опубликованы.

Министр экономического развития Максим Орешкин представил базовую версию обновленного прогноза 26 августа — она оказалась хуже прежнего, апрельского, прогноза в части основных показателей на 2019–2020 годы. Консервативный сценарий министр не излагал. Прогноз согласован с Минфином, но правительством будет рассмотрен в сентябре, так что цифры еще могут поменяться.

Консервативный сценарий предполагает, что ВВП в 2020 году вырастет лишь на 1,1%, в 2021 году — на 1,9%, в то время как в базовом сценарии в 2021 году Россия выходит на целевые темпы экономического роста выше 3%.

В целом ВВП в консервативном варианте прогноза увеличивается на 10,7% за пять лет — по сравнению с ростом на 15,5% в базовом варианте, следует из расчетов РБК на базе прогноза Минэкономразвития. Нынешняя версия консервативного прогноза также более пессимистична, чем апрельская.