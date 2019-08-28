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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Экономика ,  
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Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
Российская экономика недосчитается 30,5 трлн руб. с 2020 по 2024 год в консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития. Располагаемые доходы россиян в этом случае вырастут на 8% за пять лет (вместо 11% в базовом сценарии)
Фото: Драчев Виктор / ТАСС

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии. Это следует из материалов ведомства к макропрогнозу, которые оказались в распоряжении РБК. Официально они пока не опубликованы.

Министр экономического развития Максим Орешкин представил базовую версию обновленного прогноза 26 августа — она оказалась хуже прежнего, апрельского, прогноза в части основных показателей на 2019–2020 годы. Консервативный сценарий министр не излагал. Прогноз согласован с Минфином, но правительством будет рассмотрен в сентябре, так что цифры еще могут поменяться.

Консервативный сценарий предполагает, что ВВП в 2020 году вырастет лишь на 1,1%, в 2021 году — на 1,9%, в то время как в базовом сценарии в 2021 году Россия выходит на целевые темпы экономического роста выше 3%.

В целом ВВП в консервативном варианте прогноза увеличивается на 10,7% за пять лет — по сравнению с ростом на 15,5% в базовом варианте, следует из расчетов РБК на базе прогноза Минэкономразвития. Нынешняя версия консервативного прогноза также более пессимистична, чем апрельская.

Нефть ниже $50

В консервативном сценарии бюджет России с 2020 года остается без нефтяных сверхдоходов. Средняя цена на российскую нефть Urals до 2024 года закладывается на уровне, совпадающем с заложенной в бюджете ценой отсечения для сверхдоходов (от $42,5 за баррель в 2020 году до $45,9 в 2024 году).

По бюджетному правилу Минфин на дополнительные доходы от нефти закупает валюту для пополнения резервных фондов. Дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года (с ежегодной индексацией на 2%).

Для сравнения: базовый вариант прогноза предусматривает относительно невысокие, но все же не столь низкие цены на нефть: от $53 до $57 за баррель в течение пяти лет.

Доллар по 70 руб.

Падение цен на нефть в пессимистичном сценарии спровоцирует дополнительный рост курса доллара.

Среднегодовой курс доллара к рублю в базовом сценарии Минэкономразвития вырастет незначительно — с 65,4 руб. в 2019 году до 67,4 руб. в 2024 году.

Консервативный прогноз более пессимистичен — в районе 69 руб. за доллар в 2020–2021 годах. А в 2023 году номинальный курс доллара превысит 70 руб. и дойдет до 70,5 руб. в 2024 году. Для сравнения: в апрельской версии негативного сценария валютный курс до 70 руб. не доходил.

При таком сильном падении цен на нефть (почти на $20 в 2020 году в консервативном сценарии) курс доллара «пробьет» границу в 70 руб. уже в следующем году, уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «При таком коллапсе нефти курс превысит 70 руб. Не понятно, почему прогноз называется консервативным, это скорее кризисный сценарий», — сказал он РБК.

Суверов предположил, что такое падение цен на нефть в консервативном прогнозе Минэкономразвития обусловлено глобальными факторами: мировая экономика идет на спад, поэтому цена на нефть достаточно сильно снизится. «Это скорее сценарий глобальной рецессии, сценарий кризисного развития экономики», — подчеркнул аналитик.

Газ подешевеет

Консервативный прогноз Минэкономразвития предполагает также и сильное падение экспортных цен на российский газ.

Среднеконтрактные цены на российский трубопроводный газ, включая поставки в СНГ, прогнозируются в консервативном варианте на уровне $149,6 за 1 тыс. кубометров в 2020 году с последующим ростом лишь до $155,2 к 2024 году. Для сравнения: в базовом варианте 1 тыс. кубометров российского газа будет стоить $183,7 в 2020 году, а к 2024 году подешевеет до $174,1.

На уровне долларового экспорта российского газа в 2024 году разница между базовым и консервативным прогнозами оценивается в $5,7 млрд — $43,6 млрд годового экспорта в базовом варианте против $37,9 млрд в консервативном.

Инвестиции и потребление замедлятся

Инвестиции в основной капитал будут расти на 5–6% ежегодно, исходя из базового прогноза министерства. После замедления до 2% в этом году в 2020 году ведомство прогнозирует рост инвестиций на 5%, в 2021 году — уже на 6,5%.

Но консервативный вариант предполагает рост инвестиций лишь на 3,6% в 2020 году, а затем их торможение до 3,1% в 2022 году.

Потребительский спрос (розничный товарооборот) в обоих сценариях резко замедлится в 2020 году (с 1,3% в текущем году до 0,5–0,6% в зависимости от сценария). Затем оборот розницы будет медленно расти — до 2,7% к 2024 году в базовом прогнозе и до 2,3% в консервативном.

Реальные располагаемые доходы населения в консервативном сценарии будут расти на 1,1% в 2020 году, а к 2024 году темпы их роста достигнут лишь 1,9%. В целом консервативный вариант предполагает увеличение реальных располагаемых доходов на 8% за пять лет, по сравнению с ростом на 11,2% в базовом варианте.

Авторы: Анна Гальчева, Иван Ткачёв
Теги: Минэкономразвития, Прогноз, нефтяные сверхдоходы
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