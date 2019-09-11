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EQT $4,5 (-63,21%) прогноз Morgan Stanley к 27.07.20 Купить
Ferrari $185 (+21,58%) прогноз Credit Suisse к 19.06.20 Купить
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Китай отменит дополнительные пошлины на лекарства и смазки из США
Решение вступит в силу со следующей недели и будет действовать на протяжении года. По подсчетам экспертов, к началу 2020 года мировая экономика потеряет от торговой войны Китая и США до $850 млрд
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Министерство финансов Китая опубликовало список из 16 категорий товаров из США и Канады, которые больше не будут облагаться дополнительными пошлинами. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте китайского ведомства.

«С одобрения Госсовета комитет по тарифам и сборам публикует первый список товаров, которые будут исключены из первой серии дополнительных пошлин в отношении американских товаров», — указывается в сообщении.

Товары разделили на две группы и два отдельных документа. По какому принципу, не уточняется. В первом списке (.pdf) — креветочная икра, смазочные масла и средства, рыбная мука для кормления скота, лекарства, медицинские линейные ускорители заряженных частиц, различные технические смазки, минеральное масло и другие товары. Во втором (.pdf) — некоторые виды смазочных масел, сыворотка для скота и изопарафиновые растворители.

Документ вступит в силу 17 сентября и будет действовать на протяжении одного года. Уже оплаченные сборы по первому списку товаров Пекин возместит Вашингтону. Для получения компенсации предприятия-импортеры должны в течение шести месяцев обратиться в таможенные органы. Компенсация по товарам из второго списка производиться не будет.

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В прошлом году между Китаем и США началась торговая война. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на ввоз некоторых категорий китайских товаров на территорию Соединенных Штатов, а на некоторые товары эти пошлины поднял. Китай начал отвечать на это зеркальными мерами, и с течением времени страны все больше расширяли список товаров, попадающих под повышенные тарифы. В результате в 2019 году товарооборот между КНР и США сократился почти на 14,6%.

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По подсчетам Reuters, мировая экономика к началу следующего года потеряет от торговой войны между Вашингтоном и Пекином порядка $850 млрд. Потери США составят порядка $200 млрд, указало агентство.

Автор: Анна Трунина
Теги: Китай, пошлины
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