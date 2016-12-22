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Орешкин назвал два фактора для переезда компаний в российские офшоры
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Орешкин назвал два фактора для переезда компаний в российские офшоры
Экономика, 05:09
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Орешкин назвал два фактора для переезда компаний в российские офшоры
Первыми в российские офшоры попадут компании, которых «агрессивно вынуждают» к этому, полагает глава Минэкономразвития. Кроме того, в числе первых резидентов САР окажутся те, для кого «переезд» не повлечет большие издержки
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Первыми резидентами специальных административных районов (САР) — российских офшорных зон, созданных на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининграде — готовы стать либо компании, которых к этому «агрессивно вынуждают», либо те, для кого смена юрисдикции не связана с большими издержками, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе Восточного экономического форума, передает корреспондент РБК.

«Создан новый режим, и еще людям непонятно, как он работает, что нужно сделать, такой практики перерегистраций компаний, нет, поэтому, сейчас, конечно же, в первую очередь, идут либо те [компании], кого совсем агрессивно вынуждают это сделать. Вы сейчас упомянули холдинг Дерипаски, который сейчас работает в этом направлении», — сообщил Орешкин на сессии «Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке».

Иным типом резидентов российских офшоров могут стать «те компании, которым это просто сделать», полагает министр. «Например, с одной из групп мы работаем по Дальнему Востоку, по Владивостоку, чтобы она здесь стала первым резидентом. Это история опять же там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», — указал глава Минэкономразвития.

«Сейчас очень важно наработать практику, получить первые перерегистрации, когда этот режим станет более понятным, более прозрачным, мы увидим сразу гораздо больше компаний, которые захотят это сделать с одной стороны, с другой стороны, мы будем понимать, в каких местах нужно еще подкручивать регулирование, чтобы оно работало эффективно и было удобно», — добавил Орешкин.

У властей нет задачи «создать черную дыру, в которую будут прятаться деньги», подчеркнул глава Минэкономразвития. «Все данные для государства, для проверяющих органов будут открыты, будет полный учет всех потоков и по налоговой службе, и в Росфинмониторинге, которые активно работают в рамках механизма ФАТФ», — сказал министр.

Орешкин уточнил, что завершение перерегистрации US Rusal в российский офшор ожидается примерно через месяц. «Сейчас готовим все подзаконные акты, будет еще ряд уточнений, в том числе, в законодательство, поэтому мы говорим о сроках начала октября», — сказал журналистам Орешкин.

Совет директоров UC Rusal в середине августа поручил подготовить поэтапный план действий по смене юрисдикции компании с остова Джерси на Россию. Совет директоров компании En+ Group уже одобрил решение о переводе своей кипрской «дочки» En+ Holding Limited в российский офшор.

Совет директоров En+ Group одобрил переезд в российский офшор
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Правительство решило создать САР спустя месяц после того, как 6 апреля Минфин США включил в санкционный список ряд крупных российских компаний и их собственников, включая En+ Олега Дерипаски и входящую в нее UC Rusal.

Путин подписал пакет законов о «российских офшорах»
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Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании российских офшорных зон 3 августа 2018 года. Подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юрлица. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, устанавливаются на уровне 0%.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Георгий Тадтаев.
Теги: Максим Орешкин , Офшоры
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