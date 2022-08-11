МЭА повысило прогноз добычи нефти в России в 2022 году на 260 тыс. б/сут.

Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что в 2022 году в России будет добыто 10,6 млн барр./сут., однако теперь МЭА считает, что среднегодовая добыча будет на уровне 10,86 млн, что «сравнительно мало отличается от 2021 года»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 260 тыс. барр./сут. прогноз роста добычи на нефть в России в 2022 году, следует из ежемесячного отчета агентства.

«Мы ожидаем, что добыча нефти в России будет постепенно снижаться с августа по ноябрь наряду с ожидаемым сокращением объемов переработки, и полагаем, что снижение будет более резким в декабре, когда вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть. Это приведет к среднегодовой добыче в 2022 году на уровне 10,86 млн баррелей в сутки, что сравнительно мало отличается от 2021 года», — сказано в отчете.

Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что в 2022 году в России будет добыто 10,6 млн барр./сут.

В то же время, отмечает агентство, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в мае и июне. На долю КНР приходилось 35% экспорта нефти, а экспорт в Индию в июле увеличился до нового рекордного уровня 975 тыс. барр./сут.

«Окончательные июньские данные по морскому экспорту показывают, что общий объем поставок нефти в Китай, который составил 2,1 млн барр./сут., впервые превысил объемы, отправляемые в страны ЕС (1,8 млн барр./сут.). Июльские цифры на данный момент идентичны для двух регионов, но объемы в Китае, вероятно, вырастут больше, поскольку рейсы «неизвестных» пунктов назначения будут завершены», — говорится в отчете.

Читайте на РБК Pro Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи Pro Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Можно ли теперь резидентам РФ переводить валюту за рубеж Статьи Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд Статьи Pro Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Анестезия Моцартом: как уменьшить боль с помощью музыки Исследования Pro Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг Исследования Pro Как отбиться от обвинений в дроблении бизнеса — 12 доводов в вашу пользу Как отбиться от обвинений в дроблении бизнеса — 12 доводов в вашу пользу Инструкции Pro Компании начали создавать цифровые копии известных людей. Чем это опасно Компании начали создавать цифровые копии известных людей. Чем это опасно Статьи

С конца февраля многие западные страны начали вводить против России санкции, которые затронули энергетический сектор. США и Великобритания полностью отказались от закупок нефти из России, а ЕС ввел частичный запрет: до 5 декабря 2022 года допускаются разовые сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенных до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

В 2021 году Евросоюз импортировал российские энергоносители на €99 млрд — 62,5% всего товарного импорта из России в ЕС и 4,7% всего импорта в Европу в целом. Страны ЕС ввезли сырую нефть на €48,5 млрд, нефтепродукты — на €22,4 млрд, природный газ (включая СПГ) — на €17,8 млрд и уголь — на €5,1 млрд, следует из данных Еврокомиссии.

На фоне роста цен на энергоносители вклад нефтегазового сектора в экономику России в январе—марте 2022 года достиг рекордных 21,7%, сообщал Росстат. Ведомство также раскрыло долю нефтегазового сектора по итогам 2021 года, которая впервые за три года показала рост, увеличившись до 17,4% по сравнению с 13,9% в 2020 году, причем данные за 2020 год были пересмотрены с 15,3%.

МЭА ранее прогнозировало, что спрос на нефть в мире в 2022 году увеличится на 2,1 млн барр./сут. — до 99,7 млн. Оценка прогноза была понижена на 1,1 млн барр./сут. из-за ситуации на Украине. В то же время агентство предполагало, что возможные перебои с поставками российской нефти на фоне новых санкций могут вызвать глобальный шок на рынке, а производство нефти в самой России — упасть на треть.