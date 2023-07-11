Россиян предложили освободить от НДФЛ по прощенным иностранцами долгам
Правительство планирует освободить от НДФЛ доходы физических лиц — резидентов России, возникающие в ситуации, когда они покупают акции/доли в отечественной компании у нерезидента, и после этого продавец прощает образовавшийся долг покупателю. Это следует из проекта поправок правительства ко второму чтению масштабного законопроекта с изменениями в Налоговый кодекс, приятого Госдумой в первом чтении 20 июня (поправки есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с текстом).
Законопроект был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности 10 июля, сообщили РБК в пресс-службе кабмина. В Минэкономразвития перенаправили запрос РБК в Минфин. В Минфине не ответили.
Суть предложений правительства
Согласно проекту поправок, от НДФЛ освободят «доходы в виде сумм прекращенных в 2023 году обязательств по заключенному после 1 марта 2022 года договору купли-продажи акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций, собственником которых на 1 марта 2022 года является продавец — иностранная организация (или иностранный гражданин, не являющийся налоговым резидентом Российской Федерации), в случае принятия решения о прощении долга такой организацией (гражданином)».
Кроме того, право не платить НДФЛ возникнет и в том случае, если финансовое требование было до конца 2023 года передано другой зарубежной организации в рамках договора об уступке прав требований (и она приняла решение простить долг).
В законопроекте также содержится положение о продлении действовавшей в 2022 году нормы по освобождению от НДФЛ российских бизнесменов, которые переписали активы с подконтрольных им зарубежных структур в личную собственность. В проекте такие доходы значатся как «доходы в виде полученных налогоплательщиком в 2022 году и в 2023 году в собственность имущества (за исключением денежных средств) и (или) имущественных прав от иностранной организации, в отношении которой налогоплательщик является контролируемым лицом». Ранее об этом писал Forbes.
До конца 2023 года власти собираются запустить комплекс инициатив, направленных на ускорение перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию, писал РБК. Они предполагают как налоговую донастройку, так и совершенствование корпоративного регулирования, защиту российских акционеров и т.д. Этот набор инициатив позволит решить 90% существующих проблем в корпоративном управлении, говорил РБК первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
Уравнивание льгот
Предлагаемое нововведение расширяет действующую норму об освобождении от НДФЛ дохода в виде материальной выгоды в 2021–2023 годах при приобретении ценных бумаг, сказал РБК партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек. По его словам, оно способно уравнять подход к налогообложению физлиц — налоговых резидентов России при приобретении российских организаций у иностранцев.
В качестве примера он привел две ситуации, в первой из которых сейчас налог платить не надо, а во второй — надо.
«Первая — когда иностранец-продавец, например, из-за санкционного давления заранее передает российский актив (АО или ООО) российскому покупателю по существенно заниженной стоимости (например, за 1 руб. актив, стоящий 1 млн). В такой ситуации в 2023 году физлицу — налоговому резиденту России не надо платить НДФЛ с разницы между рыночной стоимостью российского актива и стоимостью его приобретения», — сказал он.
«Теперь посмотрим на вторую ситуацию: иностранец-продавец продал российский актив по приемлемой для него стоимости (пусть и с каким-то дисконтом), а потом понял, что не может получить выручку от продажи из России, и прощает данный долг в 2023 году. При текущем законодательстве покупателю придется заплатить НДФЛ с суммы прощенного долга», — отметил Подниек.
По сути, и в первой, и во второй ситуации физлицо в России приобрело российский актив за бесценок, но в первом случае налога не возникает, а во втором придется заплатить налог, подчеркнул эксперт. После принятия поправок налоговые последствия для приобретателя будут выравнены.
Нововведение для КИК
Государство не заинтересовано, чтобы российский бизнес выводил средства за рубеж, и предлагаемое освобождение от НДФЛ продолжает курс на деофшоризацию, уверена юрист практики «Международное право и налоги» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Дарья Каменская. Однако, по ее мнению, такая норма может быть актуальна не столько для сделок с де-факто иностранными продавцами, сколько для российских бенефициаров контролируемых иностранных компаний (КИК), которые хотели бы перевести их активы в личную собственность.
«Чаще всего в таких случаях бенефициар оценивает портфель ценных бумаг, предположим, на несколько миллионов долларов, и формально в договоре прописывает, что их покупает у своей КИК за эту сумму. Но в то же время он понимает, что не будет платить эти средства своей фирме, потому что это формальная реструктуризация. И тут у КИК возникает право требования этого долга», — пояснила она.
Эксперт обратила внимание, что текст поправок также учитывает потенциальное применение сложных механизмов реструктуризации, когда право требования переуступается другим лицам в зарубежной юрисдикции.
На практике есть разные варианты передачи российских активов от КИК российским бенефициарам. Это может быть и ликвидация, и купля-продажа по различной стоимости, и безвозмездная передача, и иные формы, сказала РБК партнер Б1 Марина Белякова.
«При принятии решения о форме передачи принимают во внимание в первую очередь реализуемость варианта по правилам иностранной юрисдикции и иные коммерческие параметры. Например, если на КИК находятся многие активы (российские и зарубежные), иногда ликвидировать такую КИК и передавать все активы в Россию нецелесообразно, в таком случае купля-продажа выглядит более подходящим вариантом», — объяснила эксперт.
Вне зависимости от варианта, цель норм — не облагать налогом формально безвозмездное получение бенефициарами российских активов. Но так как форм передачи очень много, под каждую из них требуется отдельное льготное изъятие, указала Белякова.
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