Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто

Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто

Минпромторг не включил Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается повышенный транспортный налог, выявили в Счетной палате

Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.

Транспортный налог с повышающим коэффициентом действует для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг (.pdf). К примеру, на 2019 год в него включены Ferrari FF, Lamborghini Aventador S Coupe, Rolls-Royce Wraith и др.

«В нем (перечне. — РБК) не оказалось таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. А для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска», — указали аудиторы в релизе «Регионы РФ недополучают имущественные налоги». Транспортный налог является региональным и начисляется в бюджеты субъектов РФ.

РБК направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить причину отсутствия указанных автомобилей в перечне дорогостоящих.