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Минпромторг не включил Tesla и Bugatti Veyron в список дорогостоящих авто
Минпромторг не включил Tesla Model S, Bugatti Veyron и Mercedes S63 АМG Limousine L в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается повышенный транспортный налог, выявили в Счетной палате
Фото: Alex Kraus / Bloomberg

Минпромторг не включил в перечень дорогостоящих машин, с которых уплачивается транспортный налог с повышающим коэффициентом, таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport, выявили в Счетной палате.

Транспортный налог с повышающим коэффициентом действует для легковых автомобилей стоимостью от 3 млн руб. Перечень дорогостоящих машин ежегодно размещает Минпромторг (.pdf). К примеру, на 2019 год в него включены Ferrari FF, Lamborghini Aventador S Coupe, Rolls-Royce Wraith и др.

«В нем (перечне. — РБК) не оказалось таких представителей премиального класса, как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС Limousine L и Bugatti Veyron Grand Sport. А для некоторых «списочных» машин повышающий коэффициент не применяется в первый год выпуска», — указали аудиторы в релизе «Регионы РФ недополучают имущественные налоги». Транспортный налог является региональным и начисляется в бюджеты субъектов РФ.

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РБК направил запрос в Минпромторг с просьбой уточнить причину отсутствия указанных автомобилей в перечне дорогостоящих.

В Счетной палате считают необходимым упростить процедуру уплаты налога с дорогостоящих автомобилей по повышенной ставке. «Мы результаты рассматривали вместе с налоговой службой и пришли к общему мнению, что нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей. Сделать его более простым, логичным, чтобы кому положено, тот и платил повышенные ставки налогов», — указал аудитор Сергей Штогрин.

РБК направил запрос в Счетную палату и Федеральную налоговую службу с просьбой разъяснить предложения по усовершенствованию механизма уплаты налога с дорогостоящих автомобилей.

Как уплачивается транспортный налог с премиальных авто

Если автомобиль включен в перечень дорогостоящих, то сумма транспортного налога подлежит умножению на определенный повышающий коэффициент.

  • Согласно Налоговому кодексу для автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет, повышающий коэффициент равен 1,1.
  • Для автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн руб., с года выпуска которых прошло не более пяти лет, повышающий коэффициент равен 2; .для автомобилей стоимостью от 10 млн до 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более десяти лет, повышающий коэффициент равен 3.
  • Если автомобиль отсутствует в перечне Минпромторга, повышающий коэффициент в расчете транспортного налога не участвует.

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Автор: Юлия Старостина
Теги: Счетная палата, Минпромторг, Автомобили
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