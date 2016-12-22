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Силуанов пообещал поднять налог «на роскошные яхты и квартиры»
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Силуанов пообещал поднять налог «на роскошные яхты и квартиры»
Экономика, 22:54
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Силуанов пообещал поднять налог «на роскошные яхты и квартиры»
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что со временем правительство повысит «налог на роскошь», который позволит снизить напряжение в обществе
Антон Силуанов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В интервью программе «Познер» на «Первом канале» Силуанов поделился мыслями по поводу системы налогообложения. По его словам, в будущем правительство планирует повысить налог на имущество богатых людей.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — заявил Силуанов (цитата по ТАСС).

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В то же время, комментируя вопрос о замене действующей 13-процентной шкалы налогообложения прогрессивной, министр указал, что это нецелесообразно. Во-первых, плоская школа «достаточно уже устоялась», считает Силуанов. Помимо этого, министр указал, что богатые люди найдут, как обойти решение о введении прогрессивной шкалы. «Люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны», — добавил он.

Такого понятия, как налог на роскошь, в современном российском законодательстве нет, но с 2014 года изменился способ исчисления транспортного налога для автомобилей дороже 3 млн руб. (были введены повышающие коэффициенты). В обществе и в СМИ это стали называть налогом на роскошь.

С инициативой ввести налог на «роскошное потребление» Силуанов выступал в декабре 2016 года.

В начале июля президент Владимир Путин заявил о том, что власти не намерены вводить прогрессивную шкалу на доходы физических лиц. ​Объяснил он это тем, что подобное нововведение чревато сокрытием высоких доходов. «Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно», — объяснил глава государства.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Антон Силуанов , Налог
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