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Цена барреля нефти Brent впервые более чем за три года превысила $73
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Цена барреля нефти Brent впервые более чем за три года превысила $73
Экономика, 18:29
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Цена барреля нефти Brent впервые более чем за три года превысила $73
В ходе торгов на бирже ICE стоимость барреля Brent поднялась в среду более чем на $2. Рост нефтяных цен привел к некоторому повышению курса рубля
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Растущие третий день подряд мировые цены на нефть вышли на трехлетний максимум, следует из данных биржи ICE. В ходе торгов 11 апреля стоимость барреля Brent впервые с 2 декабря 2014 года поднялась выше $73.

На пике стоимость барреля Brent достигла отметки $73,09, что на 2,88%, или на $2,05, выше уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый 11 апреля уровень оказался рекордным более чем за три года — в последний раз дороже баррель Brent стоил 28 ноября 2014 года ($73,41).

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Стоимость барреля американской нефти марки WTI в ходе торгов 11 апреля также выросла почти на $2, достигнув на максимуме отметки $67,42. Это является максимальным показателем с 4 декабря 2014 года.

10 апреля, после того как курс евро впервые с 2016 года превысил 78 руб., экс-глава Минфина России, а ныне председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что высокие мировые цены на нефть защитят рубль от новых падений.

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«Мы сейчас имеем высокую цену на нефть. В этой связи серьезных новых колебаний я не жду», — пояснил Кудрин.

Утром 11 апреля курс евро на Московской бирже поднялся выше 80 руб., а курс доллара позднее перевалил за 65 руб. На фоне скачка нефтяных цен рублю удалось отыграть часть потерь — к 18:25 мск курс евро снизился до 78,95 руб., курс доллара — до 63,75 руб.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Brent , курсы валют
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