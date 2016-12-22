Медведев рассказал о небывалом числе ударов по экономике России

Выступая в Госдуме, глава правительства заверил, что стране удалось справиться с грозившей катастрофой и продолжить развитие

Дмитрий Медведев (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Последние шесть лет были для России годами испытаний, заявил, выступая с отчетом перед депутатами Государственной думы, премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Никогда прежде за столь короткий период она [экономика России] не получала столько сильных ударов одновременно. Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, закрытие финансовых и технологических рынков. От таких шоков нет иммунитета у любой, даже самой здоровой экономики, а нашей с ее структурными проблемами это грозило просто катастрофой», — сказал Медведев.

Глава правительства заверил, что российские власти сумели справиться с угрозой, так что экономика «не просто выжила», но и начала развиваться, несмотря на все попытки этому помешать.

Медведев пояснил, что минувшие шесть лет были также и «периодом избавления от иллюзий», так как именно в это время в Америке и Европе России начали «навязывать роль врага», пытаясь выдавить из мировой политики и экономики.

«Кстати, и последнее решение администрации США в этой сфере — это попытка бороться с нами путем недобросовестной конкуренции, ограничивать наше развитие, создавать напряжение в экономике, на валютном, на фондовом рынке. Нет сомнений, что мы с этим давлением справимся. Мы уже научились это делать и обратим в конечном счете все эти действия на пользу нашей собственной экономике. Но не забудем тех, кто продолжает эту антироссийскую политику», — заверил Медведев.

Решение Минфина США о расширении санкционного списка было опубликовано 6 апреля 2018 года. В соответствии с ним под санкции попали 14 крупных российских компаний, в том числе Rusal и «Ренова», и 24 гражданина России, среди которых оказались владеющие рядом компаний миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Игорь Ротенберг, а также главы госкомпаний Алексей Миллер, Андрей Костин и т.д.

За объявлением о расширении санкций США последовало обвальное падение котировок акций российских компаний, в том числе и не имеющих отношения к фигурантам санкционного списка. В понедельник индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. Капитализация российского фондового рынка за день упала на 820 млрд руб.

Еще одним последствием расширения санкций стало падение курса рубля. 11 апреля курс евро на Московской бирже впервые с весны 2016 года поднялся выше 80 руб.