Центр Кудрина назвал способ ускорить рост ВВП без инвестиций в ₽40 трлн

Чтобы ускорить рост экономики до темпов выше среднемировых, нужно добавить в нее почти 5 млн занятых и 40 трлн руб. дополнительных инвестиций за шесть лет — или же увеличить производительность, пишут Алексей Кудрин и эксперты ЦСР

Есть два способа достичь темпов роста экономики на уровне выше 4%. Первый — «добавить в нее» 4,6 млн занятых и 40 трлн руб. дополнительных инвестиций в основной капитал (сверх тех, что и так ожидаются). Второй вариант — увеличить совокупную факторную производительность (показатель, учитывающий эффективность труда, капитала и технологического прогресса, а также инфраструктуры и качества рыночных и регулятивных институтов). Об этом в своем докладе «Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России» (есть у РБК) пишут эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

Подготовкой предложений, которые будут опубликованы в следующем выпуске журнала «Вопросы экономики», занимались директор Института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС, советник Кудрина Георгий Идрисов, вице-президент ЦСР Владимир Княгинин, сам Кудрин, занимающий должность председателя совета ЦСР, и руководитель проектного направления организации Елена Рожкова.

Застой вопреки риторике

России нужно увеличить производительность труда, чтобы устранить отставание от других стран, однако пока «наблюдаются низкий уровень инновационного потенциала, недостаточно высокая результативность научно-технологической деятельности, скромные результаты в области цифровизации и платформизации экономики», говорится в работе. В технологическую революцию Россия включается с «запозданием», а ее позиции все еще слабые, несмотря на популярность модернизационной повестки. Вклад совокупной факторной производительности в рост ВВП «невелик», считают в ЦСР.

Нужен другой путь Экономика России вряд ли сможет быстро расти за счет инвестиций, говорилось в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Существуют структурные факторы для их увеличения — импортозамещение, расширение экспорта, прямые требования по новым инвестициям от государства. Но конъюнктурные стимулы, такие как рентабельность, кредитные риски, динамика объемов производства, — слабые почти во всех секторах. По расчетам аналитиков, в ближайшее время бизнесу будет выгодно вкладываться только в транспортно-логистический комплекс.

Предложения ЦСР, который готовил экономическую программу для президента Владимира Путина, делятся на несколько блоков. Во-первых, необходима модернизация традиционных секторов — ТЭК, АПК, металлургии, горнодобывающей промышленности и других. Для этого правительство могло бы институционально закрепить новые принципы оценки развития технологий, которые повысят качество технологического менеджмента. Так как доля государства в экономике велика (46% по подсчетам ЦСР), нужно обеспечить в госкомпаниях «переход на передовые производственные технологии, цифровые и платформенные решения, выпуск новых поколений продуктов», а также улучшить технологическое регулирование.

Больше риска

Второй блок — расширение доли высокотехнологичных секторов с нынешних менее 1% ВВП до 10% через шесть лет. ЦСР предлагает «масштабировать» меры Национальной технологической инициативы (госпрограмма по поддержке перспективных отраслей). Следует создать «консорциумы в формате инвестиционно-технологических партнерств» по примеру других стран — они «восполнят дефицит кооперационной культуры» и расширят горизонт планирования, считают в ЦСР. Третий блок касается цифровизации, которая «выражается не только в замене аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации технологических объектов и систем». Цифровизация должна затронуть, в том числе, «критические» сектора инфраструктуры: здравоохранение, науку, банки, ТЭК (включая оборонку и атомную энергетику), госуправление.

ЦСР также предлагает переориентировать институты развития с финансирования низкорисковых проектов (в основном это поздние этапы инвестиционного цикла) на проекты ранних стадий, «которые могут стать основой для будущих технологических прорывов». Кроме того, нужно создавать новые институты развития и финансировать, в частности, средний бизнес. Пятый блок в работе ЦСР — формирование и сохранение научной базы, для которой нужна реформа управления наукой. Так, эксперты считают нужным создать новый федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься нормативно-правовым регулированием в сфере высшего образования и науки.

О задаче увеличить ВВП на душу поселения в полтора раза Путин говорил в своем послании. Пока темпы роста в России заметно ниже среднемировых — в 2017 году ВВП вырос на 1,5%. Мировой рост экономики, по данным Всемирного банка, составил 3% (2,3% в развитых странах и 4,3% — в развивающихся). В 2018 году Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на 3,1%, а российского — на 1,7% (Минэкономразвития позитивнее — его прогноз составляет 2,1%).