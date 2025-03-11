Губернатор назвал преграду для стройки белорусского порта в Приморье

Строительство порта с участием российской, белорусской и китайской сторон пока невозможно, заявил Кожемяко. Реализации проекта, который обсуждается с начала 2024 года, мешает ключевая ставка ЦБ — 21%

Олег Кожемяко (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Проект по созданию белорусского порта в Приморском крае откладывается из-за финансовых проблем, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Основной причиной переноса сроков строительства он назвал высокую ключевую ставку Банка России.

«Мы те проекты по порту никуда не убираем. Мы их отложили, потому что реальность сейчас — это высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, стоимость транзита. Поэтому подождем то время, когда она снизится до разумных пределов. Исходя из этого, мы продолжим эту работу», — сказал Олег Кожемяко по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко (цитата по БелТА).

Кожемяко подчеркнул, что создание порта «остается в повестке переговоров» не только с Минском, но и с Пекином. «У нас готовы партнеры с российской стороны, с китайской, с белорусской. Будем надеяться, что в конце 2025 — начале 2026 года произойдут изменения ключевой ставки и мы тогда сможем войти в этот проект», — сказал он.

О том, что Россия, Белоруссия и Китай обсуждают строительство порта, стало известно в январе прошлого года. Тогда же Приморский край посетила группа белорусских специалистов с опытом реализации портовых проектов. В июле 2024-го Кожемяко говорил, что стороны продолжают выбирать место для размещения белорусского порта.

На прошедшем 14 февраля заседании совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор объяснял, что текущее инфляционное давление остается высоким, а рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. К концу года, согласно прогнозам ЦБ, инфляция может снизиться только до 7–8%, а для ее возвращения к целевым 4% потребуется более продолжительный период жесткой политики.