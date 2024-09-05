Путин пригласил страны наряду с Белоруссией строить порты в Приморье
Белорусские власти уже заявили об интересе в строительстве своих портов на Кольском полуострове, Москва приглашает к таким проектам другие государства, заявил президент России Владимир Пути на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляцию вел РБК.
По его словам, с участием Белоруссии в Приморье может появиться новый глубоководный порт, к такой работе проявляют интерес и китайские власти.
Путин добавил, что первую международную территорию опережающего развития планируется создать в Приморском крае.
66% резидентов ТОР на Дальнем Востоке собираются расширять свой бизнес в той же сфере. Среди нерезидентов на такие шаги готовы более половины компаний, следует из результатов исследования ВТБ, проведенного среди представителей среднего и малого бизнеса в рамках ВЭФ.
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