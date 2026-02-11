 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Экономика⁠,
0

В Минфине допустили продажу «Южуралзолота» в марте

В Минфине ранее говорили, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в первом полугодии 2026 года. Росимущество стало основным акционером ЮГК летом прошлого года, когда суд конфисковал 67,25% акций основного владельца
Южуралзолото UGLD ₽0,8165 +1,47% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Аукцион по продаже «Южуралзолота» (ЮГК) может состояться в марте этого года, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

«Для этого должно быть решение правительства. Его пока нет, но я очень надеюсь, что в ближайшее время будет. Надеюсь, что в марте продажа будет все-таки осуществлена», — сказал он (цитата по ТАСС).

Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет до конца 2025 года. В октябре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в первом полугодии 2026 года, поскольку ситуация с оценкой актива оказалась сложнее, чем предполагалось.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что госпакет «Южуралзолота» будет реализован на открытых торгах. «Будем выставлять на торги, затягивать не будем», — сказал он.

Суд конфисковал активы владельца «Южуралзолота» в доход государства
Бизнес
Константин Струков

Государство в лице Росимущества стало основным акционером ЮГК в июле 2025 года, после того как суд конфисковал по иску Генпрокуратуры доли основного акционера Константина Струкова и его окружения в доход государства. В собственность государства перешло около 67,25% акций «Южуралзолота».

По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах государственной власти. Он занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.

С начале 2026 года акции ЮГК выросли на 100%. Причин роста, по словам экспертов, несколько: ралли на рынке золота, скорая смена собственника и предшествующее отставание котировок от других золотодобытчиков.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Южуралзолото аукционы Минфин Алексей Моисеев
