В Минфине допустили продажу «Южуралзолота» в марте
Аукцион по продаже «Южуралзолота» (ЮГК) может состояться в марте этого года, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев.
«Для этого должно быть решение правительства. Его пока нет, но я очень надеюсь, что в ближайшее время будет. Надеюсь, что в марте продажа будет все-таки осуществлена», — сказал он (цитата по ТАСС).
Изначально Минфин рассчитывал продать контрольный пакет до конца 2025 года. В октябре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что сделка может пройти в два этапа с полным окончанием в первом полугодии 2026 года, поскольку ситуация с оценкой актива оказалась сложнее, чем предполагалось.
В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что госпакет «Южуралзолота» будет реализован на открытых торгах. «Будем выставлять на торги, затягивать не будем», — сказал он.
Государство в лице Росимущества стало основным акционером ЮГК в июле 2025 года, после того как суд конфисковал по иску Генпрокуратуры доли основного акционера Константина Струкова и его окружения в доход государства. В собственность государства перешло около 67,25% акций «Южуралзолота».
По данным прокуратуры, Струков незаконно получил ЮГК и еще десять компаний под контроль, используя свои должности и положение в органах государственной власти. Он занимает 78-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием $1,9 млрд.
С начале 2026 года акции ЮГК выросли на 100%. Причин роста, по словам экспертов, несколько: ралли на рынке золота, скорая смена собственника и предшествующее отставание котировок от других золотодобытчиков.
