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«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

Таким образом правительство хочет увеличить доходы бюджета за счет компаний, которые добывают ископаемые, помимо газа и нефти. Под нововведения также могут попасть добытчики алмазов и сырья для производства минеральных удобрений
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В январе Министерство финансов разработало предложения по росту НДПИ для компаний, которые добывают полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в кабмине. Газета отмечает, что это делается в рамках поручения главы государства Владимира Путина.

«Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа», — говорится в материале.

Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля. Это слагаемое не будет использоваться в том случае, если экспортные цены упадут ниже определенного уровня. Такая мера позволит увеличить доходы государственного бюджета на 40 млрд руб. в год и приведет к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 п.п., в среднем до 21%, в условиях 2018 года. В Минфине считают этот уровень приемлемым.

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При разработке предложения авторы обратили внимание на то, что доля НДПИ в выручке угольной отрасли незначительная и составляет около 1%, а за период с 2015 по 2018 год выручка отрасли увеличилась на 202%, до 1,7 трлн руб. Вместе с тем в прошлом году цены на уголь существенно снизились.

По словам собеседников газеты, Минфин также думает над тем, чтобы изменить расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для алмазов. Прайс-листы на эти необработанные драгоценные камни, в соответствии с которыми ведется оценка, пересматриваются каждый квартал с учетом цен на мировых рынках. Данная процедура занимает от одного до двух месяцев, вследствие чего цены теряют актуальность. Ведомство предложило использовать для расчета налога фактические цены реализации алмазов, а не указанные в прейскурантах. При этом предлагается использовать цены не ниже тех, что были при первичной оценке. В таком случае бюджет сможет дополнительно получать около 3,3 млрд руб. ежегодно.

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Минфин предложил также обдумать вопрос роста НДПИ при производстве минеральных удобрений. Здесь он предлагает применять новый подход, похожий на расчет налога на дополнительный доход для нефти и газа. При таком сценарии налогом будет облагаться не объем добытого сырья, а финансовый результат, то есть разница между выручкой от продажи и понесенными расходами, включая капитальные.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Минфин, повышение налогов, уголь
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