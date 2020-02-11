«Коммерсантъ» узнал о планах Минфина повысить налог на добычу угля

Таким образом правительство хочет увеличить доходы бюджета за счет компаний, которые добывают ископаемые, помимо газа и нефти. Под нововведения также могут попасть добытчики алмазов и сырья для производства минеральных удобрений

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В январе Министерство финансов разработало предложения по росту НДПИ для компаний, которые добывают полезные ископаемые, не относящиеся к углеводородам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в кабмине. Газета отмечает, что это делается в рамках поручения главы государства Владимира Путина.

«Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа», — говорится в материале.

Как сообщает издание, наиболее серьезно эта инициатива может затронуть угольную отрасль. По его данным, Минфин предлагает установить к ставкам НДПИ при добыче угля дополнительное слагаемое, которое будет учитывать ситуацию на мировых рынках энергетического и коксующегося угля. Это слагаемое не будет использоваться в том случае, если экспортные цены упадут ниже определенного уровня. Такая мера позволит увеличить доходы государственного бюджета на 40 млрд руб. в год и приведет к снижению рентабельности продаж угольных компаний на 3 п.п., в среднем до 21%, в условиях 2018 года. В Минфине считают этот уровень приемлемым.

При разработке предложения авторы обратили внимание на то, что доля НДПИ в выручке угольной отрасли незначительная и составляет около 1%, а за период с 2015 по 2018 год выручка отрасли увеличилась на 202%, до 1,7 трлн руб. Вместе с тем в прошлом году цены на уголь существенно снизились.