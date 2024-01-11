Абрамченко призвала не кормить россиян саранчой и личинками мух

Из сверчков и личинок насекомых нужно делать корм для рыб, а не для людей, считает Виктория Абрамченко. Вице-премьер считает, что «питание будущего» будет состоять из бобовых и зерновых

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что из сверчков и личинок насекомых лучше делать корма для рыб, чем «кормить людей».

Вице-премьер поясннила, что в западных странах сокращается поддержка производителей мяса крупного рогатого скота для снижения выбросов метана, поэтому там ищут ему альтернативу. Что касается развития производства альтернативы животного белка в России, то Абрамченко попросила: «Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. <...> Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы» (цитата по «РИА Новости»).

Она также подчеркнула способность России обеспечить себя продуктами здорового питания и необходимым для них сырьем. Как пример Абрамченко привела выращивание качественных бобовых и зерновых культур, являющихся источником растительного белка. По словам вице-премьера, производители готовы делать из них «питание будущего», и это направление будет развиваться.

Ранее Европейская комиссия опубликовала пост в соцсети X (ранее Twitter) о перспективах употребления в пищу насекомых. Еврочиновники сообщили, что в ЕС в качестве нового продукта питания разрешили три вида насекомых, — это домовой сверчок, желтый мучной червь и мигрирующая саранча.

В 2022 году вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме Innofood в Сочи признался, что сам «пока адаптируется» к предложениям производителей использовать полученный из насекомых белок в качестве альтернативы животному, например, есть личинок. «Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка (муха, из личинок которой получают годный в пищу белок. — РБК) может «зайти», — заявил он на одной из сессий.