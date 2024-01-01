Путин заявил, что инфляция в России «чуть-чуть» поднялась

Путин: инфляция в России чуть-чуть поднялась, но все под контролем

Владимир Путин на встрече с участниками СВО (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Ситуация с инфляцией и ростом цен в России находится под контролем, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени А.А. Вишневского.

«У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть это цены подросли. Но контролируемо все», — сказал Путин. При этом он отметил, что по итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,5%. Он подчеркнул, что экономика устойчиво функционирует.

Президент также обратил внимание, что впервые в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превысил доходы от нефти и газа. «Это говорит о том, что у нас происходят структурные изменения экономики», — объяснил Путин.

Он добавил, что на экономическое положение страны существенно не повлияло даже отключение России от международной системы расчетов SWIFT. «Видимо, рассчитывали на то, что все рухнет. Вот мы поставляем товары нашего традиционного экспорта. А как рассчитываться? Ничего. Все работает», — заключил Путин.

На пленарном заседании ПМЭФа в июне 2023 года президент заявил, что Россия находится на шестом месте в рейтинге ведущих экономических держав, если считать ВВП по паритету покупательной способности. В первую пятерку входят Китай, США, Япония, Индия, Германия, сказал он.

Путин выразил уверенность, что в ближайшие годы Россия сохранит это шестое место и будет смотреть, как «двигаться дальше». Тогда он допустил, что инфляция в России к концу 2023 года «будет около 5%». По данным Минэкономразвития, за неделю с 19 по 25 декабря 2023 года годовая инфляция ускорилась до 7,59%.