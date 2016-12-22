Правительство отказалось от идеи ввести валютные ограничения при кризисе

Власти решили отказаться от обсуждавшейся с октября прошлого года идеи ввести валютные ограничения в случае кризиса. По сведениям издания The Bell, такой шаг признан нецелесообразным и вредным

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Об отказе рассматривать возможное введение валютных ограничений в кризис The Bell сообщает со ссылкой на федерального чиновника и другой источник, участвовавший в обсуждении. По словам чиновника, идею признали нецелесообразной и вредной и решили не воплощать. Представитель Минфина подтвердил информацию The Bell, однако не уточнил причину отказа.

В октябре 2017 года газета «Ведомости» сообщила о письме главы Минфина Антона Силуанова премьер-министру Дмитрию Медведеву. Он предлагал дать ЦБ и правительству право в кризис вводить жесткие валютные ограничения. Согласно предложениям Силуанова власти могли бы требовать от бизнеса репатриировать деньги, в обязательном порядке продавать валюту, получать разрешение на ее покупку, открывать специальные счета для некоторых видов валютных операций и резервировать под них деньги. Поправки, по замыслу главы Минфина, должны были быть проведены через закон о валютном контроле. Один из источников The Bell утверждает, что автором идеи был первый вице-премьер Игорь Шувалов (его представитель от комментариев отказался).

Шувалов, как писал РБК, еще в 2014 году предлагал бизнесменам «не оставлять валютную выручку за рубежом». Тогда из-за обвала курса рубля рынок столкнулся с нехваткой валюты. Президенту Владимиру Путину пришлось звонить некоторым главам компаний-экспортеров «по дружбе» и спрашивать, почему они «придерживают» валюту.

Источник «Ведомостей» объяснил, что меры были предложены «на всякий случай», поскольку опыт 2014 года заставляет быть готовыми к любой ситуации.