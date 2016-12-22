Первую высокоскоростную железную дорогу предложили проложить на Урале

Первая высокоскоростная железная дорога может появиться не в европейской части России, а на Урале. С таким предложением выступили местные власти и инвесторы

Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль могут проложить на Урале — от Екатеринбурга до Челябинска, а не от Москвы до Казани, как предполагалась ранее. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подало в правительство частную концессионную инициативу о строительстве участка ВСМ на Урале. В партнерстве участвуют Челябинский трубопрокатный завод, инвестиционная группа «РВМ капитал» и другие инвесторы. Они подали заявку вместе с властями Челябинской и Свердловской областей.

Представитель РЖД сообщил газете, что строительство участка ВСМ от Екатеринбурга до Челябинска входит в часть программы ВСМ Москва — Пекин. Магистраль до столицы КНР должна стать продолжением ВСМ Москва — Казань, но в отношении последней РЖД и кабмин не могут договориться о финансировании.

В июле РБК писал, что РЖД просит от правительства как минимум 400 млрд руб. на магистраль Москва — Казань, а весь проект оценивается в 1,288 трлн руб. В качестве компромисса предлагался вариант строительства магистрали от Москвы до Владимира, но даже она, по данным «Ведомостей», обойдется дороже, чем участок на Урале: 459,5 млрд руб. против 360 млрд руб.

Заявители предлагают возложить половину стоимости уральской ВСМ на инвесторов, на другую половину хотят получить грант из бюджета, ссылается газета на двух участников совещаний по проекту — человека, близкого к проектной компании, и регионального чиновника.

По скоростной магистрали расстояние между Екатеринбургом и Челябинском будет преодолеваться за 1,1 часа вместо 3,5 часа сейчас.

По мнению замгубернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, «дорога объединит Челябинск и Екатеринбург в единую конурбацию, позволит создать третью столицу России, сформировать единый рынок труда». Государство инвестирует в инфраструктуру и получает эффект в виде увеличения валового регионального продукта и, соответственно, бюджетных доходов, объяснил Гаттаров.