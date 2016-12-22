Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,41 56,81 EUR Нал. 68,53 67,83 USD Бирж. 57,01 -0,02 EUR Бирж. 68,12 -0,13 USD ЦБ. 57,00 +0,12 EUR ЦБ. 68,06 +0,17 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 13503,10 -1386,67 MOEX 2240,09 +0,35% RTS 1237,64 +0,24% Brent 69,40 +0,43% DJIA 25369,13 -0,07% Nasdaq 7153,57 -0,14% FTSE 7740,47 -0,10%
Первую высокоскоростную железную дорогу предложили проложить на Урале
Лента новостей
Новый канал «Газпром-Медиа» заинтересовал 0,01% зрителей 13:13, Технологии и медиа Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке смертельной болезни в ЮАР 13:12, Общество Дуров призвал не называть Telegram российским проектом 13:05, Технологии и медиа Доля осуждающих однополые связи россиян впервые превысила 80% 12:56, Общество Шарапова узнала первую соперницу на Australian Open 12:44, Спорт В Москве у пенсионерки мошенники выманили более 2 млн руб. 12:33, Общество Эмма Уотсон рассказала о пережитом «полном спектре» домогательств 12:32, Общество Москвичи потеряли интерес к аренде дач в Подмосковье на праздники 12:22, Недвижимость Москвичей предупредили о самой холодной ночи зимы 12:22, Общество Минфин раскрыл объем покупок валюты по новой формуле 12:19, Экономика Kia показала седан Cerato нового поколения 12:18, Авто ЦБ возбудил дело в отношении «Открытие Холдинга» 12:16, Финансы В московских аэропортах отменили и задержали более 40 рейсов 12:13, Общество Явлинский и Титов собрали более половины подписей для выборов президента 12:10, Политика Cayenne, Largus, BMW i3: обзор новинок авторынка 11:46, Авто  Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора 11:43, Общество МИД допустил ответные меры на запрет российских программ в Молдавии 11:42, Политика «Смертельные селфи» и чирлидеры: что значит быть олимпийцем в КНДР 11:34, Стиль В Москве из банковской ячейки у пенсионера украли валюту на 22 млн руб. 11:32, Общество Толстой заявил об отказе России от поездки на сессию ПАСЕ 11:29, Политика Актер Дэниел Крэйг купил сгоревший особняк в Бруклине 11:23, Недвижимость Задержанный в Чечне глава грозненского «Мемориала» пожаловался на угрозы 11:16, Общество Три российских хоккеиста сыграют в Матче звезд НХЛ 11:00, Спорт Закат эры ПК: причины и следствия 10:57, РБК и Samsung Полиция Турции нашла «ключевого» организатора убийства посла России 10:56, Политика В Москве создадут систему прогнозирования опасных метеоявлений 10:51, Технологии и медиа
Первую высокоскоростную железную дорогу предложили проложить на Урале
Экономика, 06:00
0
Первую высокоскоростную железную дорогу предложили проложить на Урале
Первая высокоскоростная железная дорога может появиться не в европейской части России, а на Урале. С таким предложением выступили местные власти и инвесторы
Фото: Иван Шаповалов / ТАСС

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль могут проложить на Урале — от Екатеринбурга до Челябинска, а не от Москвы до Казани, как предполагалась ранее. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подало в правительство частную концессионную инициативу о строительстве участка ВСМ на Урале. В партнерстве участвуют Челябинский трубопрокатный завод, инвестиционная группа «РВМ капитал» и другие инвесторы. Они подали заявку вместе с властями Челябинской и Свердловской областей.

Представитель РЖД сообщил газете, что строительство участка ВСМ от Екатеринбурга до Челябинска входит в часть программы ВСМ Москва — Пекин. Магистраль до столицы КНР должна стать продолжением ВСМ Москва — Казань, но в отношении последней РЖД и кабмин не могут договориться о финансировании.

В июле РБК писал, что РЖД просит от правительства как минимум 400 млрд руб. на магистраль Москва — Казань, а весь проект оценивается в 1,288 трлн руб. В качестве компромисса предлагался вариант строительства магистрали от Москвы до Владимира, но даже она, по данным «Ведомостей», обойдется дороже, чем участок на Урале: 459,5 млрд руб. против 360 млрд руб.

Заявители предлагают возложить половину стоимости уральской ВСМ на инвесторов, на другую половину хотят получить грант из бюджета, ссылается газета на двух участников совещаний по проекту — человека, близкого к проектной компании, и регионального чиновника.

По скоростной магистрали расстояние между Екатеринбургом и Челябинском будет преодолеваться за 1,1 часа вместо 3,5 часа сейчас.

По мнению замгубернатора Челябинской области Руслана Гаттарова, «дорога объединит Челябинск и Екатеринбург в единую конурбацию, позволит создать третью столицу России, сформировать единый рынок труда». Государство инвестирует в инфраструктуру и получает эффект в виде увеличения валового регионального продукта и, соответственно, бюджетных доходов, объяснил Гаттаров.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: РЖД , магистраль , высокоскоростные поезда
Главное
Минфин раскрыл объем покупок валюты по новой формуле Экономика
Материалы по теме
СМИ узнали о переносе стройки скоростной магистрали Москва — Казань Бизнес
Российский участок магистрали Европа — Китай оценили в 3,58 трлн руб. Бизнес
РЖД попросят у государства 400 млрд руб. на магистраль Москва — Казань Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.