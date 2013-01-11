Отток капитала из РФ оказался лучше прогнозов по итогам 2012г.

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в 2012г., по предварительной оценке, составил 56,8 млрд долл. против 80,5 млрд долл. в 2011г., следует из данных Центрального банка (ЦБ) РФ.

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Банк России оценивает чистый ввоз капитала банками в минувшем году в 23,6 млрд долл., чистый вывоз капитала прочими секторами - в 80,4 млрд долл.

Что касается IV квартала 2012г., по оценке ЦБ, чистый вывоз капитала частным сектором составил 9,4 млрд долл., что в 3,7 раза меньше показателя в 35 млрд долл. за аналогичный период 2011г.

Кроме того, в соответствии с обновленными данными, в I квартале 2012г. был зафиксирован вывоз капитала из России в 33,3 млрд долл., во II квартале - 6,4 млрд долл., в III квартале - 7,6 млрд долл.

В декабре 2012г. министр финансов РФ Антон Силуанов прогнозировал, что отток капитала из России по итогам года будет на уровне 60-65 млрд долл. "ЦБ уточнил данные в сторону понижения, и база снижается. 59-60 млрд долл. будет за 11 месяцев", - говорил ранее министр, отмечая, что до конца года ожидается отток еще нескольких миллиардов.

При этом в начале ноября ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2012г. с 65 млрд до 67 млрд долл. По данным Банка России, в I квартале 2012г. чистый отток капитала составил 34,6 млрд долл., во II квартале - 9,7 млрд долл., в III квартале 2012г., по предварительной оценке, - 13,6 млрд долл.

10 декабря заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач сообщил, что Минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала из России по итогам 2012г. с 60-65 млрд до 73-75 млрд долл.

В конце августа 2012г. А.Клепач озвучил данные, в соответствии с которыми в ближайшее время отток денег из России будет равен совокупному объему полученных инвестиций. В 2014г. страна даже сможет выйти в плюс: в отечественную экономику вложат на 30 млрд долл. больше, чем вывезут из нее.