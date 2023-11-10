Власти определили порядок компенсаций за активы с контролем из офшоров

В России ранее был принят закон, который позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых организаций иностранных участников из недружественных стран. Теперь определен порядок компенсации им

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Правительство приняло постановление о порядке определения размера и процедуры выплаты компенсации иностранным компаниям, права собственности которых на доли в экономически значимых организациях в России были приостановлены решением суда. Это следует из постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Иностранный холдинг сможет обратиться за компенсацией в экономически значимую организацию в случае, если вступило в силу решение суда, которым ее корпоративные права в такой организации были приостановлены.

Компенсация в этом случае выплачивается в размере рыночной стоимости акций в экономически значимой организации, которыми владела иностранная компания, но которые перешли по решению суда под контроль такой организации.

В августе президент Владимир Путин подписал закон, который упрощает переход экономически значимых организаций из иностранных юрисдикций в российскую.

Новая норма позволяет через суд исключать из структуры владения таких организаций иностранных участников из недружественных стран.

Экономически значимыми организациями считаются те, которые имеют существенное значение для суверенитета и безопасности России в сфере экономик, а также отвечают ряду критериев. Среди последних: более 4 тыс. сотрудников, стоимость активов более 150 млрд руб., а также суммарно выплаченные налоги за предшествующий год на сумму не менее 10 млрд руб.