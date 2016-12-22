Володин предложил обсудить запрет на выезд менеджеров санируемых банков

Спикер Госдумы предложил по готовности внести законопроект, который запретит покидать страну руководителям банков, проходящим процедуру финансового оздоровления

Вячеслав Володин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В ходе заседания в Госдуме, на котором присутствовала глава Банка России Эльвира Набиуллина, Владимир Жириновский предложил предотвращать выезд за рубеж тех банкиров, к кому у ЦБ есть вопросы. На это Володин заявил, что если у лидера ЛДПР подготовлена соответствующая инициатива, «то ее можно было бы внести, а ЦБ со своей стороны уже высказал поддержку данной инициативе», сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, Набиуллина указала, что регулятор ранее уже предлагал приостанавливать выезд за рубеж руководителей банков, у которых либо отзывается лицензия, либо они попадают под санацию. Объяснила она это тем, что финансовые преступления расследуются долго, а возвращать активы из-за рубежа и экстрадировать банкиров достаточно тяжело.

О том, что ЦБ разработал соответствующий законопроект, стало известно в конце сентября. Идею еще осенью 2016 года одобрил президент Владимир Путин, а Набиуллина тогда указывала на несправедливость ситуации, когда «банкиры с огромными суммами долгов спокойно выезжают», а задолжавшие по счетам за коммунальные услуги или не оплатившие штраф ГИБДД права поехать за рубеж лишаются.

В настоящее время в черный список Банка России внесены 6675 банкиров, которые не могут занимать руководящие посты, входить в правления или советы директоров банков. Покинуть страну удалось, в частности, бывшим акционерам банка «Траст», председателю правления банка «Пересвет» Александру Швецу, бывшему владельцу лишенного в октября 2010 года лицензии Межпромбанка Сергею Пугачеву.